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MLB／退休後又去巨人只因離家近 貝克不知道工作內容就接了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
74歲老教頭貝克球季結束後宣布退休，但近期宣布將擔任巨人球團特助。 法新社
74歲老教頭貝克球季結束後宣布退休，但近期宣布將擔任巨人球團特助。 法新社

74歲老教頭貝克（Dusty Baker）去年率領太空人隊打到美聯冠軍賽，球季結束後宣布退休，但頤養天年的日子沒過多久，近期就宣布將擔任巨人球團特助，今天受訪也坦言：「其實我不知道這工作是要幹嘛的」，選擇加入巨人團隊，主要原因是離家近。

貝克擔任26季大聯盟總教練，足跡遍布5隊，累積2183勝1862敗、勝率0.540，2022年帶領太空人奪冠，拿下他執教生涯第一枚冠軍戒指，去年季後離開太空人團隊，外界本以為他決定回家抱孫，結果又出現在巨人的人事異動上。

「我不知道我的工作確切是要做什麼的。」貝克今天受訪表示，自己還認得幾個高層的人，但畢竟離開巨人已經超過20人，現在自己必須花點時間重新認識這支球隊。

決定加入巨人，他說：「因為這裡離我家很近，可以靠近我的孫子、我的家人，我的兄弟姐妹們也越來越老了，所以我去年就在想，我一整年有8個月時間不在家，這真的太長了，人年紀越大，越會思考享受人生、享受抱孫。」他說短暫離開3個月後又火速回歸棒壇是因為，「我認為我還有些東西可以幫助球隊，同時也可以兼差賺賺錢。」

大聯盟 巨人

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