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MLB／豪贈保時捷給隊友愛妻 大谷翔平說明原因

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

大谷翔平在戶外受訪，背後擠滿了道奇隊球迷，人聲鼎沸，也讓主持人不得不提高聲量提問，談到球迷展現出的熱情，大谷翔平表示，過去對決道奇隊時，就能感受到球迷帶來的壓力，「現在他們是在背後支持我，感覺很踏實。」

來到道奇隊後，奪冠就是唯一目標，這是球團與球迷一致的期待，大谷翔平也表示：「最重要是享受過程，其中一定會有起有落，但我也還沒打過季後賽，希望能先在季後賽取得勝利，往世界大賽這個目標前進。」

大谷翔平也透露，今天與不少道奇隊隊友碰面，其中包含曾在明星賽當過隊友的貝茲，當時大谷對貝茲讚譽有加，他也在今天再次強調，「從場上表現就很明顯，貝茲是一名五拍子球員，做什麼都能做到最好，非常有天賦。」

來到道奇隊後，大谷能夠繼續穿上17號，原因是凱利願意讓出背號，甚至在加盟道奇之前，凱利的太太艾許莉（Ashley）就曾在社群上發起「#讓大谷穿17號」的活動，最終在大谷加盟後，凱利換穿99號球衣。

大谷翔平選擇的回禮是一台保時捷跑車，今天被問到此事的緣由，大谷翔平表示，自己看過艾許莉拍的影片，也忍不住笑出來，「我認為背號對球員很重要，他願意讓出我很感謝，想要表達感謝的心情。」

大谷翔平 貝茲 道奇

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