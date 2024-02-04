MLB／道奇有多猛？強投布勒趕不上開季 先發人手還是夠

道奇隊今天歡喜舉辦球迷會，然而同時也傳出壞消息，強投「少主」布勒（Walker Buehler）確定趕不上開季，然而拜休賽季補強之賜，先發輪值還不會出現大問題。

布勒因前年進行韌帶重建手術（俗稱Tommy John），去年整季報銷，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天也透露，開季名單裡不會有布勒的名字。

「持平而論，布勒今年開季會稍微晚一點。」羅伯茲表示，球隊目前沒有時間表，但布勒確實趕不上開季，但目前復健狀況都很良好，「我認為他會有精采的一年。」

道奇總經理高姆斯（Brandon Gomes）則表示，球隊會持續關注布勒的調整狀況，確定怎麼做才是對球隊及布勒最好的選擇，「他近期的牛棚投球狀況很不錯。」

布勒無法趕上開季，大谷翔平今年無法投球，再加上道奇隊尚未簽回克蕭（Clayton Kershaw），即使如此，先發輪值人手還是夠，新加入的山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、派克斯頓（James Paxton），加上原有的米勒（Bobby Miller）及希恩（Emmet Sheehan），沒有太大問題。