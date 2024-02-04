MLB／邪惡道奇成型 貝茲接受：大家視我們為眼中釘

道奇隊這個休賽季大撒幣，簽下大谷翔平等球星，花費金額超過11億美元，迅速成為其他球隊公敵，也被冠上「邪惡帝國」稱號，球員對此處之泰然，貝茲（Mookie Betts）就說：「我知道大家會視我們為眼中釘。」

道奇的補強在今天球迷會上立刻收效，3萬5000張門票完售，大谷翔平首次穿上17號道奇球衣在球迷面前亮相，然而也不少其他隊球迷批評，道奇試圖用錢買下冠軍。

貝茲對此不以為然，「我不知道你們想要我們怎麼做，棒球比賽就是要贏球，行政團隊為我們打造出最能贏球的機會，當初我跟道奇隊簽約時，他們就承諾如此，現在只是信守承諾，所以我才愛道奇。」

貝茲也了解今年球季面對其他隊伍會打得更艱辛，「這我們要接受，對戰的每一隊都會視我們為眼中釘，而我們也會反擊，沒有人會躺著認輸，沒有球隊會說『他們有最好的球員一定會擊敗我們』，大家都是要贏，就跟我們一樣。」

對道奇補強感到意外的也包含自家球員，弗里曼（Freddie Freeman）就說：「簽下大谷的時候我想說，這樣很夠了，沒想到又簽了山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow），老天啊，這也太誇張，你完全不知道他們要搞多大。」

三壘手孟西（Max Muncy）也決定接受邪惡稱號，「他們要叫我們反派就叫吧，這不會改變我們的本質，不會影響球迷對我們的看法，不會改變我們在場上的表現，外界認為我們怎麼樣隨意，但我們不變的是每一天努力上場表現。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）對於新球季的目標很明確，「大谷來這邊就是要奪冠，我也可以說球團上下都是相同想法，無論外界的期待，我們只有一個目標。」