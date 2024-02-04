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MLB／道奇可望挑戰單季400萬人次票房

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導

史上共4隊達到單季400萬進場人次，包括藍鳥（1991到93年）、洛磯（1993年）、洋基（2005到08年）、大都會（2008年）。扣掉2020年疫情賽季，道奇從2013年起包辦票房第一的寶座，但以2019年的397萬人次為隊史最佳，還不曾跨過400萬。

有了大谷加持，被看好創下新高，球團總裁卡斯坦對此表示，「我們每年票房都很穩定落在370萬到390萬之間，我認為還有機會更好嗎？有可能，但我們必須好好表現，我不會把這個目標視為理所當然。」

大聯盟已15年不見單季400萬進場，加上現在不再以追求球場愈大愈好為取向，不少球隊新家都是搬到規模較小的球場，目前已有6隊球場容量少於4萬人，先天條件上就不可能挑戰400萬；道奇球場仍擁有5萬6千人的大容量，被視為叩關400萬的最後機會，往後可能性只會愈來愈低。

此外，昨再有一位日本投手確定落腳處，藤浪晉太郎以一年335萬美元年薪、附帶85萬美元激勵獎金的條件加盟大都會，與千賀滉大當隊友，讓今年大聯盟有4支國聯球隊各有2名日籍選手，對陣局面掀起期待。

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