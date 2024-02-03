MLB／在條子軍打出生涯新高峰 貝爾崔戴遊騎兵球帽進名人堂

大聯盟於台灣時間1月24日公布名人堂獲選名單，貝爾崔（Adrian Beltre）、赫爾頓（Todd Helton）及茂爾（Joe Mauer）3人成為古柏鎮新成員，相較於赫爾頓、茂爾職涯的從一而終，貝爾崔生涯曾效力過4支球隊，今天也決定將戴著遊騎兵隊球帽進名人堂。

貝爾崔從道奇隊出道，待了7個賽季後，陸續加盟水手5季、紅襪1季、遊騎兵8季，雖然在道奇繳出生涯最高的48轟，但遊騎兵是貝爾崔效力過最久的球隊，也是期間成績最好的一隊。貝爾崔身披條子軍制服繳出1277安、199轟，攻擊指數高達.865，2座銀棒獎、3座金手套，入選過3次明星賽，並連續6年拿到MVP選票。

值得一提的是，貝爾崔在職業生涯中期並不被認為是名人堂的「安全名單」，2009年剛跑完與水手5年合約、正值30歲的他，剛結束生涯最糟糕賽季，只能以1年合約轉戰紅襪，並成功打出復活表現，休賽季和遊騎兵簽下6年9600萬美元長約，就此打出生涯第二春，成為棒壇上另一老妖怪，生涯400轟、3000安偉大里程碑都在遊騎兵主場達成。

貝爾崔在名人堂代為公布的聲明中表示：「我在德州打球的時間比任何地方還多，無論是個人還是團隊角度，我都相信效力遊騎兵的時光代表了職涯巔峰，但如果沒有道奇、水手、紅襪這些隊伍和他們的球迷，我也無法完成這趟名人堂之旅。」

貝爾崔也是歷史上第3位以遊騎兵球員身分入選名人堂的球員，前兩位分別是歷史三振王萊恩（Nolan Ryan）和鐵捕羅德里格斯（Ivan Rodriguez）。