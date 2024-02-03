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MLB／超熱鬧！4隊有2日籍選手 史上最高是2008年6隊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

藤浪晉太郎確定新東家，大都會隊成為今年大聯盟第4支擁有兩位日籍選手的球隊，且4隊全數都在國聯，今年的對陣局面已讓日本媒體、球迷燃起高度期待。

藤浪晉太郎以一年335萬美元、附帶85萬美元激勵獎金與大都會達成共識，將展開第二年旅美生涯，落腳已有千賀滉大的球隊，兩位日本投手在大蘋果為伴。

除此之外，道奇隊有大谷翔平、山本由伸，教士隊有達比修有、松井裕樹，以及小熊隊有今永昇太、鈴木誠也，本季將有4支球隊陣中有兩位日籍選手。

以往單一年度最多球隊擁有複數日本選手為2008年的6隊，包括水手隊鈴木一朗及城島健司、費城人隊井口資仁及田口壯、洋基隊松井秀喜及井川慶、皇家隊野茂英雄及薮田安彥、紅襪隊松坂大輔及岡島秀樹、道奇隊黑田博樹及齋藤隆。

目前陣中僅一位日籍選手的球隊，則有光芒隊上澤直之、老虎隊前田健太、紅襪隊吉田正尚、藍鳥隊菊池雄星。

大都會 紅襪 道奇

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