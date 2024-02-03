MLB／超熱鬧！4隊有2日籍選手 史上最高是2008年6隊
藤浪晉太郎確定新東家，大都會隊成為今年大聯盟第4支擁有兩位日籍選手的球隊，且4隊全數都在國聯，今年的對陣局面已讓日本媒體、球迷燃起高度期待。
藤浪晉太郎以一年335萬美元、附帶85萬美元激勵獎金與大都會達成共識，將展開第二年旅美生涯，落腳已有千賀滉大的球隊，兩位日本投手在大蘋果為伴。
除此之外，道奇隊有大谷翔平、山本由伸，教士隊有達比修有、松井裕樹，以及小熊隊有今永昇太、鈴木誠也，本季將有4支球隊陣中有兩位日籍選手。
以往單一年度最多球隊擁有複數日本選手為2008年的6隊，包括水手隊鈴木一朗及城島健司、費城人隊井口資仁及田口壯、洋基隊松井秀喜及井川慶、皇家隊野茂英雄及薮田安彥、紅襪隊松坂大輔及岡島秀樹、道奇隊黑田博樹及齋藤隆。
目前陣中僅一位日籍選手的球隊，則有光芒隊上澤直之、老虎隊前田健太、紅襪隊吉田正尚、藍鳥隊菊池雄星。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言