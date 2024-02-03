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MLB／有大谷發大財 道奇球場拚首度單季400萬人次進場

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MLB／有大谷發大財 道奇球場拚首度單季400萬人次進場

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇有大谷加持，被看好有機會挑戰全季主場破400萬人次進場，成為史上第5隊！ 截圖自道奇官方X
道奇有大谷加持，被看好有機會挑戰全季主場破400萬人次進場，成為史上第5隊！ 截圖自道奇官方X

星光熠熠的道奇隊，本季單場門票已經開賣，今年在大谷翔平、山本由伸助陣後，被看好有機會挑戰全季主場破400萬人次進場，成為史上第5隊，也可能是現今唯一還有能力締造這項紀錄的球隊。

大聯盟162場賽季，各隊有81場主場，過去共有4隊達到單季400萬進場人次，包括藍鳥（1991到93年）、洛磯（1993年）、洋基（2005到08年）、大都會（2008年）。

道奇近年全季主場進場人數約落在370萬到390萬之間，最接近400萬的一年是2019年397萬4309人次進場，去年則是383萬7079人次。有了大谷加持，道奇票房被看好創下新高，球團總裁卡斯坦（Stan Kasten）表示，「我們每年都很穩定落在380萬上下，我認為還有機會更好嗎？有可能，但我們必須上場、好好表現，我不會把這個目標視為理所當然。」

洛杉磯時報報導中也回溯一段往事，不同於現在大聯盟的票房統計是納入所有已售出門票，以前國聯並未統計實際上未進場的門票，否則道奇在1982年時可能就有過超過400萬人次進場。前行銷部副總裁史托克漢姆（Barry Stockhamer）說：「當藍鳥成為第一支宣布400萬人次進場的球隊時，我們當中有許多人都想到這件事，其實道奇可能以前就辦到過了。」

報導中也提到，如今大聯盟球隊的主場規模不再以越大越好為取向，不少球隊新家都是搬到更小的球場，目前有6隊使用4萬人以下的球場，還有兩座計畫中要使用的球場少於4萬人，而道奇球場仍擁有5萬6千人的大容量，在這支「宇宙艦隊」道奇之後，挑戰400萬人次進場的可能性會越來越小。

大聯盟 藍鳥 道奇

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