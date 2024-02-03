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MLB／大谷翔平訓練照有伍佰現身？網：他是Kobe的好夥伴

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
道奇官方X po出大谷訓練照。 截圖自道奇官方X
道奇官方X po出大谷訓練照。 截圖自道奇官方X

文／劉又瑋

隨著今年美國大聯盟球季即將開打，去（2023）年底加盟洛杉磯道奇的「投打二刀流」球星大谷翔平，早已投入球隊季前春訓，昨（30）日道奇隊官方社群，首度曝光這位超級球星在球場備戰的畫面，身穿訓練衣展現結實上半身的大谷翔平超吸睛，卻有不少台灣球迷，將目光聚焦在某張照片他身後的陪練員，驚呼「怎麼有伍佰老師」，這位神似台灣歌手伍佰的球團人員，也被揭露其實與已故NBA球星Kobe Bryant有關。

大谷翔平一舉一動受矚目　訓練首官宣單日聲量僅第二

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統發現，「大谷翔平」近一個月網路聲量共9,832筆，單日聲量最高峰出現在1月5日，日本能登半島1日受到強震重創，當日大谷翔平宣布和道奇球團合捐100萬美元（約新台幣3150萬元）賑災，另一件引發熱議之事，則是美國媒體報導，族群學者湯格瑞吉（Stanley Thangaraj）指出，大谷翔平打破亞裔美國人刻板印象，影響力更勝李小龍、林書豪，兩件事在當天創造1,358筆網路聲量。

隨著今年美國大聯盟球季即將開打，去（2023）年底加盟洛杉磯道奇的「投打二刀流」球星大谷翔平，早已投入球隊季前春訓，昨（30）日道奇隊官方社群，首度曝光這位超級球星在球場備戰的畫面，身穿訓練衣展現結實上半身的大谷翔平超吸睛，卻有不少台灣球迷，將目光聚焦在某張照片他身後的陪練員，驚呼「怎麼有伍佰老師」，這位神似台灣歌手伍佰的球團人員，也被揭露其實與已故NBA球星Kobe Bryant有關。

▲ 「大谷翔平」近一個月聲量趨勢變化。
image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》

昨日道奇隊官方，首次分享大谷翔平在場邊的訓練影音，他穿著訓練衣的帥氣也衝出635筆聲量，成為近一個月單日聲量第二高。從釋出畫面可見，大谷翔平上半身的結實肌肉將運動衣撐到緊繃，下半身短褲展露出他的健壯腿部，進行負重耐力訓練時，大谷翔平套上運動背心，神情相當專注，不過完成當日進度之後，他脫下球帽露出招牌笑容，再度撩動球迷內心。

網歪樓場邊看見「伍佰」　她曾受到Kobe重用

道奇隊總共釋出6張大谷翔平訓練照，網友分享到PTT之後，鄉民卻注意到其中一張站在他身後，戴著墨鏡的陪練員，長相神似台灣歌手伍佰，討論焦點瞬間歪樓，「怎麼有伍佰老師」、「伍佰老師！真的笑死，有夠像」、「伍佰在現場幹嘛？」、「要看大谷結果一直被伍佰吸引www」、「新入圍球員：伍佰」、「目光都集中在伍佰老師身上（大誤」。

隨著今年美國大聯盟球季即將開打，去（2023）年底加盟洛杉磯道奇的「投打二刀流」球星大谷翔平，早已投入球隊季前春訓，昨（30）日道奇隊官方社群，首度曝光這位超級球星在球場備戰的畫面，身穿訓練衣展現結實上半身的大谷翔平超吸睛，卻有不少台灣球迷，將目光聚焦在某張照片他身後的陪練員，驚呼「怎麼有伍佰老師」，這位神似台灣歌手伍佰的球團人員，也被揭露其實與已故NBA球星Kobe Bryant有關。

▲ 站在大谷翔平身後的是道奇隊醫療顧問司徒敏儀（深灰色上衣）。
image source: IG／dodgers

臉書社團「大谷翔平台灣加油團2.0」有一名網友認出這位「伍佰」的身分，指出她其實是名叫司徒敏儀（Judy Seto）的亞裔女子，以前曾是已故NBA球星Kobe Bryant御用物理治療師，Kobe曾在自傳表示「沒有她的幫助，我的職業生涯不會這麼出色而且長久」，目前她擔任道奇隊醫療顧問，之前也在大谷翔平接受韌帶手術的骨科診所任職，該網友相信有Seto照顧，大谷將以更好狀態迎接開季到來。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月01日至2024年01月30日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『大谷翔平』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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