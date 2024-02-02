MLB／超暖！李政厚海鮮餐廳小舉動擄獲球迷 韓網大讚好體貼

韓籍強打外野手李政厚休賽季成功圓美夢，與巨人隊簽下的6年1.13億美元合約更是打破亞洲職棒野手新猷，新賽季有望跟同屬國聯西區的大谷翔平、山本由伸、松井裕樹等明星同場競技。近期韓國社群上流傳一則李政厚的暖心故事，讓長相英俊如同男星的他再圈粉無數。

在社群平台上，一名培證英雄隊的球迷發文寫道，前陣子在首爾市中心的海鮮餐廳裡看見老闆及李政厚的合照，一問之下才得知背後的軼事。老闆透露，當時自己向陪同朋友來訪的李政厚要簽名，不過李政厚則回覆：「我稍後再簽名。」

而在大約40分鐘後，李政厚沒有食言，再次出現在店內，送朋友回家後的他向餐廳老闆坦言真正理由：「我不能在朋友面前簽名，因為他們也曾是棒球選手，但都已經放棄了。」

這個故事也在韓網上引發大量迴響，網友們紛紛大讚李政厚的細心，「他好體貼」、「過40分鐘後回來已經很了不起，他對朋友的體貼更令人驚嘆」、「傳奇的父親培養出了傳奇的兒子」、「日本有大谷，韓國有政厚。」

根據經紀公司表示，李政厚於昨天搭上前往洛杉磯的班機，飛抵美國後再移動至亞利桑那的巨人隊訓練基地，並適應當地天氣環境，首場春訓熱身賽將為台灣時間2月25日對戰小熊隊。