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MLB／10美元就能看到大谷 道奇球迷會3萬5千張完售
道奇隊今年球迷會首次收取費用，然而原本就星光熠熠的陣容，今年又多了大谷翔平、山本由伸兩顆巨星，3萬5000張門票今天宣告完售，後天將是大谷翔平轉戰道奇後首次在球迷面前現身。
道奇每年固定在春訓期間舉辦球迷日，今年不同的地方是，過往免費入場的活動，今年卻要收取10美元的門票，然而依舊被搶購一空。
道奇球迷會將在美國時間2月3日舉辦，其中有90分鐘的訪問時間，弗里曼（Freddie Freeman）、貝茲（Mookie Betts）都會出席，而大谷翔平、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）等新球員也會接受球迷提問，山本由伸在球隊的宣傳影像中，但目前還不確定是否出席。
由於大谷翔平加盟道奇隊後，還沒有公開與球迷會面，也讓外界好奇，到時球迷會提出什麼問題？而大谷又會有什麼樣的回應。
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