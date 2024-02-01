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MLB／頭號新秀哈勒戴家族天賦超驚人！弟弟也是狀元熱門

聯合新聞網／ 綜合報導
金鶯大物新秀哈勒戴上季幾乎屠殺小聯盟每個層級，被看好今年能從大聯盟開季。 美聯社
金鶯大物新秀哈勒戴上季幾乎屠殺小聯盟每個層級，被看好今年能從大聯盟開季。 美聯社

大聯盟上週公佈官網百大新秀名單，金鶯隊狀元郎哈勒戴（Jackson Holliday）高居榜首，20歲的他有望開季就直衝大聯盟，而哈勒戴不僅父親是大名鼎鼎的前明星重砲麥特哈勒戴（Matt Holliday），就連弟弟伊森（Ethan Holliday）也是明年大聯盟選秀狀元熱門，家族運動天賦可見一斑。

大聯盟近日「開箱」這名超級大物的家，發現老爸麥特為兒子準備的資源一應俱全，除了最基本的打擊練習場，還有籃球場、匹克球場、高爾夫模擬器，更有一座完整的棒球場，也因此哈勒戴各項運動樣樣精通。

哈勒戴和弟弟伊森休賽季和父親一週練習6天，還會競爭彼此的擊球初速，哈勒戴以111英哩擊敗伊森的110英哩，令人驚訝的是，44歲的麥特還能繳出99英哩的擊球初速。麥特受訪時說：「和孩子有共同的熱情很有趣，無論是什麼，我都希望他們追求自己真正有熱忱的事，當這件事情是棒球，我更有機會參與其中。」

哈勒戴的頂尖天賦受到各家球探一致認證，但哈勒戴並不是家中唯一的棒球神童，弟弟伊森的評價甚至高過同期的哈勒戴，目前伊森被大聯盟評為2025年選秀梯次最佳高中球員，有機會成為大聯盟史上首對狀元兄弟檔，哈勒戴談到這名高2吋的弟弟時說：「這是個很棒的可能性，希望它能照計畫發生，就算沒有，相信也不會差太遠，我知道我們會替他感到驕傲。」

哈勒戴從2022年獲選為選秀狀元後，升級速度驚人，一年內在小聯盟「四級跳」，上賽季已經晉升3A，累積攻擊指數高達.941相當驚人，模板被譽為新科世界大賽MVP席格（Corey Seager）。

兄弟 運動 金鶯

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