MLB／瘋狂投資3大咖超過11億美元 道奇春訓也搶頭香
美國媒體NBC指出，NFL本季賽事只剩一場比賽，意味藍天、綠地、溫暖的天氣和球棒的聲音不遠了，大聯盟休賽季即將結束，部分球隊投手、捕手最快下周就會報到參加春訓。
NFL本季最後一戰是12日展開的超級盃，堪薩斯市酋長隊5年內4次晉級，將挑戰2連霸，和舊金山49人隊重演2020年對決場面，當時酋長31：20勝出，暌違50年再封王。
道奇在2020年縮水球季奪下世界大賽冠軍，接下來3季都達三位數勝場，但季後賽最多只打到國聯冠軍賽就出局，尤其前年、去年分別不敵同區的教士、響尾蛇隊，合計只有1勝6敗，這次瘋狂砸錢就是想要討回面子。
道奇不但和大谷簽下10年7億美元天價合約，山本由伸也達12年3億2500萬美元，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）則是5年1億3656萬2500美元，光是這三大咖合約總值就超過11億美元，另需支付山本老東家、日職歐力士隊入札金5062萬5千美元。
教士投捕12日首次練球、17日全隊集合，23日在春訓主場迎戰道奇，將是大聯盟今年首場官辦熱身賽，兩隊3月20、21日前往南韓進行海外開幕戰，首場16000張門票已經全部賣光，第2戰將在3月1日開放預購，預料也是一票難求。
大聯盟其他球隊投捕都在15、16日首次練球，20、21日全隊集合，從24日起陸續展開熱身賽；本土開幕戰排定3月29日開打，當天30隊全部亮相，道奇先對紅雀隊4連戰、再對巨人隊3連戰，開季前7戰都在洛杉磯主場迎敵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言