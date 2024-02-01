MLB／瘋狂投資3大咖超過11億美元 道奇春訓也搶頭香

美國媒體NBC指出，NFL本季賽事只剩一場比賽，意味藍天、綠地、溫暖的天氣和球棒的聲音不遠了，大聯盟休賽季即將結束，部分球隊投手、捕手最快下周就會報到參加春訓。

NFL本季最後一戰是12日展開的超級盃，堪薩斯市酋長隊5年內4次晉級，將挑戰2連霸，和舊金山49人隊重演2020年對決場面，當時酋長31：20勝出，暌違50年再封王。

道奇在2020年縮水球季奪下世界大賽冠軍，接下來3季都達三位數勝場，但季後賽最多只打到國聯冠軍賽就出局，尤其前年、去年分別不敵同區的教士、響尾蛇隊，合計只有1勝6敗，這次瘋狂砸錢就是想要討回面子。

道奇不但和大谷簽下10年7億美元天價合約，山本由伸也達12年3億2500萬美元，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）則是5年1億3656萬2500美元，光是這三大咖合約總值就超過11億美元，另需支付山本老東家、日職歐力士隊入札金5062萬5千美元。

教士投捕12日首次練球、17日全隊集合，23日在春訓主場迎戰道奇，將是大聯盟今年首場官辦熱身賽，兩隊3月20、21日前往南韓進行海外開幕戰，首場16000張門票已經全部賣光，第2戰將在3月1日開放預購，預料也是一票難求。

大聯盟其他球隊投捕都在15、16日首次練球，20、21日全隊集合，從24日起陸續展開熱身賽；本土開幕戰排定3月29日開打，當天30隊全部亮相，道奇先對紅雀隊4連戰、再對巨人隊3連戰，開季前7戰都在洛杉磯主場迎敵。