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MLB／守護者開幕戰時間定不出來 原因是強碰218年罕見現象
攤開美職守護者隊今年球季行事曆，主場開幕戰開打時間至今仍是TBD（待定），原因與218年難得一見的奇景有關，守護者隊美國時間4月8日的比賽，克里夫蘭當地的太陽會消失一段時間。
4月8日當地時間下午3點13分，克里夫蘭將出現「日蝕」天文奇景，這是自1806年之後首次出現，而當時傳說發明棒球這項運動的達博岱（Abner Doubleday）甚至還沒出生。
太陽、地球、月亮連成一條直線，會讓這座城市有4分鐘的時間陷入黑暗，過去638年克里夫蘭也僅出現過3次這樣的現象，屆時當地將舉辦不少相關活動，勢必吸引不少人潮到來。
守護者隊近年主場開幕戰多半在下午4點10分舉辦開球儀式，今年決定開打時間讓球團很頭痛，究竟是要提前開放球場，讓球迷可以一起觀賞日蝕現象，還是乾脆改打晚場，避免洶湧的交通麻煩。
根據當地官方預估，日蝕可能吸引20萬名觀光客到克里夫蘭參觀，其中可能有5萬人會到大湖科學中心參加NASA舉辦的活動，另外NCAA女子籃球從4月5日比到7日，可能也還有籃球迷會留下來觀光，而守護者隊的球迷可能有3萬5000人，全部都擠在克里夫蘭。
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