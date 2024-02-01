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MLB／教士牛棚補不停 培洛塔成為松井裕樹、高佑錫隊友

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
教士隊補強牛棚戰力，今天又從自由球員市場簽下32歲左投培洛塔。 美聯社
教士隊補強牛棚戰力，今天又從自由球員市場簽下32歲左投培洛塔。 美聯社

教士隊補強牛棚戰力，今天又從自由球員市場簽下32歲左投培洛塔（Wandy Peralta），4年合約總值1650萬美元；大聯盟官網指出，教士先發投手群、外野區仍有問題，但最近兩個月重點都放在強化牛棚。

培洛塔生涯8年先後效力紅人、巨人、洋基隊，過去3年在洋基表現穩定，尤其去年出賽63場，投54局只被揮出36支安打，飆出51次三振，戰績4勝2敗18中繼4救援、防禦率2.83，在自由球員市場順利找到長約。

教士去年12月把重砲索托（ Juan Soto）交易到洋基，換來5人包括4名投手金恩（Michael King）、布里托（Jhony Brito）、瓦斯奎茲（Randy Vasquez）、索普（Drew Thorpe），如今培洛塔也從洋基跳槽，目前是唯一會進入牛棚的投手。

教士原「守護神」海德（Josh Hader）上周轉戰太空人隊，簽下5年9500萬美元合約，培洛塔加入蘇亞雷斯（Robert Suarez）、日本左投松井裕樹、南韓右投高佑錫的行列，重組牛棚戰力。

官網指出，原來佈局投手蘇亞雷斯今年可望扛起守護神重任，布里托、瓦斯奎茲如果爭取先發投手失利，也可能轉任後援投手。

牛棚 洋基 教士

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