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MLB／老將透納1年約轉戰藍鳥 查普曼待價而沽傳這兩隊爭搶

聯合新聞網／ 綜合報導
39歲內野手透納轉戰藍鳥。 美聯社
39歲內野手透納轉戰藍鳥。 美聯社

據大聯盟官網報導，39歲老將內野手透納（Justin Turner）將與藍鳥隊簽下1年1300萬美元合約。原當家三壘手查普曼（Matt Chapman）可能離隊，小熊或巨人隊有望成為他的下家。

透納去年與紅襪隊簽下2年2200萬美元合約，他選擇不執行第2年球員選擇權，投身自由市場。透納去年在紅襪出賽146場，累積23發全壘打96分打點，打擊率0.276，整體攻擊指數（OPS）0.800。

透納去年擔任98場指定打擊，一壘守過289.1局、二壘49局、三壘則是57局。藍鳥休賽季內野補強透納外，先前還簽下超級工具人基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）。

現年30歲的查普曼是一名攻守兼備的三壘手，拿過4屆金手套、2屆白金手套及1次防守聖經獎。他的打擊火力也相當穩定，每年都有聯盟平均以上水準，上季出賽140場，累積17轟、54分打點，打擊率0.240，OPS0.755。

藍鳥 紅襪

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