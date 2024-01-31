MLB／日媒報導扯到水原一平 大谷翔平反駁：都不是事實
日本「二刀流」球星大谷翔平罕見回應媒體報導，他今天在個人社群媒體上貼出「週刊女性」、「女性自身」兩家媒體的緋聞報導，由於內容涉及翻譯水原一平，反駁：「這些都不是事實，請大家注意。」
「女性自身」的報導指出，大谷翔平的人氣在啦啦隊之間竄升，甚至有前啦啦隊員透過水原一平的太太希望認識大谷，讓水原一平的太太不堪其擾，大谷今天在Instagram限時動態對此回應：「關於一平夫妻的報導，完全都不是事實。」
至於「週刊女性」則是以「大谷邀請重要女性到洛杉磯」為標題，內容實際是說大谷翔平邀請父母到美國，不過大谷也貼出此文，並表示：「與事實不同的報導非常多，請大家要多注意。」
大谷翔平鮮少使用社群媒體發文，今天反駁兩則報導也引起球迷關注，有人說「我很驚訝，很少聊自己的大谷竟然會對此發言」，也有人希望媒體不要打擾大谷，影響他的春訓備戰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言