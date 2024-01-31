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MLB／日媒報導扯到水原一平 大谷翔平反駁：都不是事實

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷為水原一平發聲反駁不實報導。 美聯社
大谷為水原一平發聲反駁不實報導。 美聯社

日本「二刀流」球星大谷翔平罕見回應媒體報導，他今天在個人社群媒體上貼出「週刊女性」、「女性自身」兩家媒體的緋聞報導，由於內容涉及翻譯水原一平，反駁：「這些都不是事實，請大家注意。」

「女性自身」的報導指出，大谷翔平的人氣在啦啦隊之間竄升，甚至有前啦啦隊員透過水原一平的太太希望認識大谷，讓水原一平的太太不堪其擾，大谷今天在Instagram限時動態對此回應：「關於一平夫妻的報導，完全都不是事實。」

日本「二刀流」球星大谷翔平罕見回應媒體報導，反駁不實言論。圖／取自大谷翔平IG
日本「二刀流」球星大谷翔平罕見回應媒體報導，反駁不實言論。圖／取自大谷翔平IG

至於「週刊女性」則是以「大谷邀請重要女性到洛杉磯」為標題，內容實際是說大谷翔平邀請父母到美國，不過大谷也貼出此文，並表示：「與事實不同的報導非常多，請大家要多注意。」

大谷翔平鮮少使用社群媒體發文，今天反駁兩則報導也引起球迷關注，有人說「我很驚訝，很少聊自己的大谷竟然會對此發言」，也有人希望媒體不要打擾大谷，影響他的春訓備戰。

大谷翔平 啦啦隊

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