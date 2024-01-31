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MLB／揭大谷翔平奇特訓練 隊友讚：每次空揮都當作在比賽

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本球星大谷翔平的訓練態度讓新隊友泰勒都喊讚。 截圖自道奇官方推特
日本球星大谷翔平的訓練態度讓新隊友泰勒都喊讚。 截圖自道奇官方推特

日本球星大谷翔平的訓練態度無庸置疑，但到底有多投入？道奇隊新隊友泰勒（Chris Taylor）給予最高評價，「如果他說自己是第二，沒人是第一。」大谷光是20次空揮就要花20分鐘，因為每一次，他都當作在比賽。

大谷今年加盟道奇，近日也在球場訓練的身影也被捕捉到，泰勒就曾觀察這位新隊友的訓練，大讚他的投入無與倫比，做任何事情都十分細膩，「我從沒見過有人在（重訓）組間休息這麼久，因為他非常專注，一直在思考訓練的內容。」

泰勒更指出，就算只是揮棒、衝刺跑，大谷都會帶入比賽情境去思考，「我們通常會在室內空揮20下，大谷要花20分鐘，因為每揮一次他就要暫停1分鐘，退出打擊區、深呼吸，讓自己模擬比賽的狀況，這真的很值得一看，也是他為什麼能夠這麼好的原因。」

道奇 大谷翔平

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