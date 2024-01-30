MLB／水手發動「4換1」交易 得到前明星二壘手法蘭柯
水手隊自從卡諾（Robinson Cano）後，二壘防區就沒有穩定的人選，球團今天發動「4換1」交易，向雙城隊換回前明星二壘手波蘭柯（Jorge Polanco）。
水手送出的籌碼有牛棚大將托帕（Justin Topa）、先發投手迪斯克法尼（Anthony DeSclafani）、百大新秀第79名的外野手岡薩雷茲（Gabriel Gonzalez）、農場投手包溫（Darren Bowen）以及現金。
現年30歲的波蘭柯本季年薪1050萬美元，下一季為1200萬美元球隊選擇權。他曾在2019年賽季入選明星賽，2019到2021年很少受傷，但近2季開始出現傷勢，去年只出賽80場，累積14轟48分打點，打擊率0.255，整體攻擊指數（OPS）0.789，優於聯盟平均15%。
水手總管霍蘭德爾（Tom Hollander）直言這筆交易付出很多東西，他也提到球隊有做好調查，「我認為我們了解他受傷的情況，我們了解法蘭柯是什麼樣的球員，所有調查結果都顯示，他非常努力訓練。」
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