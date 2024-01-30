快訊

中職／找樂天女孩私接活動...桃猿前領隊遭約談 球團回應了

新光金控兩派股東之爭！金管會主委黃天牧首度發聲 提五點聲明

不好好刷牙出大事？陽明交大研究指「2個口腔問題」與失智相關

MLB／水手發動「4換1」交易 得到前明星二壘手法蘭柯

聯合新聞網／ 綜合報導
波蘭柯。 美聯社
波蘭柯。 美聯社

水手隊自從卡諾（Robinson Cano）後，二壘防區就沒有穩定的人選，球團今天發動「4換1」交易，向雙城隊換回前明星二壘手波蘭柯（Jorge Polanco）。

水手送出的籌碼有牛棚大將托帕（Justin Topa）、先發投手迪斯克法尼（Anthony DeSclafani）、百大新秀第79名的外野手岡薩雷茲（Gabriel Gonzalez）、農場投手包溫（Darren Bowen）以及現金。

現年30歲的波蘭柯本季年薪1050萬美元，下一季為1200萬美元球隊選擇權。他曾在2019年賽季入選明星賽，2019到2021年很少受傷，但近2季開始出現傷勢，去年只出賽80場，累積14轟48分打點，打擊率0.255，整體攻擊指數（OPS）0.789，優於聯盟平均15%。

水手總管霍蘭德爾（Tom Hollander）直言這筆交易付出很多東西，他也提到球隊有做好調查，「我認為我們了解他受傷的情況，我們了解法蘭柯是什麼樣的球員，所有調查結果都顯示，他非常努力訓練。」

水手 雙城

相關新聞

MLB／水手發動「4換1」交易 得到前明星二壘手法蘭柯

水手隊自從卡諾（Robinson Cano）後，二壘防區就沒有穩定的人選，球團今天發動「4換1」交易，向雙城隊換回前明星二壘手波蘭柯（Jorge Polanco）。 水手送出的籌碼有牛棚大將托帕

MLB／洋基薪水小偷在金鶯回春 天使開1年底薪網羅

天使隊休賽季失去大谷翔平後，打線補強靜悄悄，今天以1年74萬美元的底薪合約，簽下34歲外野手希克斯（Aaron Hicks），增添外野深度。 希克斯2019年季前和洋基簽下7年7000萬美元合約

MLB／藤浪晉太郎下一步？波拉斯：收到3、4隊開大聯盟約

日本火球男藤浪晉太郎去年加盟運動家隊，季中被交易到金鶯隊，但因傷無緣參加季後賽，他季後成為自由球員，至今尚未找到新東家。 藤浪的經紀人「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras），昨天出席全美棒球

MLB／道奇教士海外開幕戰門票太搶手 大谷是否出賽成焦點

美國職棒大聯盟MLB教士與道奇隊今年3月20、21日移師韓國首爾舉行海外賽，開幕戰門票開賣8分鐘就銷售一空，屆時日籍球星...

MLB／官網列出最具吸引力新增戰力 松井裕樹籠罩神秘感

大聯盟官網今天列出休季期間最具吸引力、非常有趣的新增戰力，一共挑出9名球員，教士隊日籍左投松井裕樹也在其中，認為這位28...

MLB／重返守護者！「抗癌鬥士」卡拉斯柯簽小聯盟約

據大聯盟官網報導，守護者隊與36歲投手卡拉斯柯（Carlos Carrasco）簽小聯盟合約，附帶大聯盟春訓邀請。 卡拉斯柯2009至2020年期間效力守護者隊，總共出賽242場（195場先發）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。