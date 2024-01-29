MLB／藤浪晉太郎下一步？波拉斯：收到3、4隊開大聯盟約
日本火球男藤浪晉太郎去年加盟運動家隊，季中被交易到金鶯隊，但因傷無緣參加季後賽，他季後成為自由球員，至今尚未找到新東家。
藤浪的經紀人「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras），昨天出席全美棒球記者協會晚宴，談到藤浪的合約談判進度，「牛棚投手市場終於開始活躍，我預計一周內會有結果，收到3、4支球隊的報價，當然，這是大聯盟合約。」
藤浪去年加盟運動家，起初擔任先發投手一直被打爆，轉戰牛棚後表現回穩，在運動家留下出賽34場（7場先發），防禦率8.57，每局被上壘率1.66的成績。
藤浪被交易到金鶯後，主投29.2局，投出32次三振和15次保送，防禦率4.85，每局被上壘率1.21。大聯盟官網先前曾指出，「想要成為一位可以終結比賽的救援投手，藤浪還有一道障礙必須清除，就是他的控球。」如果這點能修好，他的能力會是終結者等級。
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