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NFL／49人逆轉雄獅奪國聯冠軍 超級盃再次對決酋長

中央社／ 綜合外電報導
舊金山49人再次闖進超級盃。 路透社
舊金山49人再次闖進超級盃。 路透社

職業美式足球聯盟（NFL）國聯冠軍戰今天在加州舉行，地主舊金山49人隊克服上半場劣勢，最終以34比31擊敗底特律雄獅完成逆轉，自2019年以來內第2度闖進超級盃

綜合法新社與路透社報導，國聯第一種子49人上半場打完以7比24落後的情況下，下半場拿下27分，最終在聖克拉拉（Santa Clara）主場戲劇性地鎖定國聯冠軍，他們將與老對手堪薩斯酋長（Kansas CityChiefs）重演2020年爭奪超級盃的好戲。

這場國聯冠軍戰的失利對雄獅來說令人心碎，雄獅是從沒進入超級盃的4支球隊之一，他們一直在努力洗刷這個污名。

然而雄獅在下半場放棄2個踢門得分機會，轉而選擇風險較高的打完第4檔且均告失敗，這個問題持續困擾他們。

相反的，49人全隊表現鎮靜，這讓他們得以參加2月11日在拉斯維加斯（Las Vegas）舉行的超級盃，對手正是2020年以31比20擊敗他們的酋長隊，這次是49人復仇的機會。

49人總教練夏納翰（Kyle Shanahan）表示：「我們上半場打得很糟，但我們仍守在17分的差距內。」

「經過漫長的一年才走到這一步，我們今天終於完成了。剛開始很困難，但這就是我們團隊性格，我們迫不及待地想前往拉斯維加斯。」

雄獅在這場比賽中取得了夢幻般開局，他們第一次控球時，威廉斯（Jameson Williams）達陣震撼滿懷期待的49人觀眾，巴傑利（Michael Badgley）踢門成功再添1分。

雄獅上半場以3個達陣加上1個踢攻順利的以24比7領先，但如果說雄獅上半場事事順利的話，那麼下半場重新開始後一切都出了問題。

下半場開始，49人的穆迪（Jake Moody）43碼射門先將雄獅的領先優勢縮小到14分。

隨後，雄獅做出一個致命決定，他們嘗試打完第4檔，而不是嘗試射門。結果第4檔攻擊失敗，49人接手戰局。

不久後，雄獅在可踢門範圍內又選擇打完第4檔，結果又宣告失敗，球權又送給49人。

最後階段49人在前場70碼處由麥凱夫瑞（Christian-Jackson McCaffrey）達陣，比分已拉開至34比24，後來雄獅雖然透過威廉斯達陣將比分追至3分差，但為時已晚，49人重新奪回球權，確保勝利。

超級盃 威廉斯 堪薩斯酋長

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