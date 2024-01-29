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MLB／重返守護者！「抗癌鬥士」卡拉斯柯簽小聯盟約

聯合新聞網／ 綜合報導
卡拉斯柯。 美聯社
卡拉斯柯。 美聯社

據大聯盟官網報導，守護者隊與36歲投手卡拉斯柯（Carlos Carrasco）簽小聯盟合約，附帶大聯盟春訓邀請。

卡拉斯柯2009至2020年期間效力守護者隊，總共出賽242場（195場先發），88勝73敗，防禦率3.77，主投1242.1局送出1305次三振，曾在2017年賽季拿下18勝，奪得美聯勝投王。

卡拉斯柯2019年罹患血癌，休養幾個月後重返投手丘，受到許多球迷尊重及喜愛，但他在2021年林多（Francisco Lindor）交易案中，被送往大都會隊。

卡拉斯柯上季在大都會出賽20場，主投90局，防禦率高達6.80，每局被上壘率為1.70。9月4日賽前重訓時，他放下50磅重啞鈴，不慎砸中右手小指，賽季提前報銷。

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