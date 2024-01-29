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日職／燕九郎加薪1萬日圓 仿效大谷翔平同意延遲支付

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
養樂多燕子隊吉祥物燕九郎。 路透社
養樂多燕子隊吉祥物燕九郎。 路透社

日本職棒今年最後一位契約更新完成，養樂多燕子隊吉祥物燕九郎加薪1萬日圓，今年年薪推定6萬日圓外加養樂多1000喝到飽，有趣的是，他仿效大谷翔平的做法，同意加薪的部分延遲支付。

燕九郎去年12月就曾針對合約召開記者會，當時表示談約保留，將在1月29日於東京王子大飯店公布，活動開放300位球迷進場，今天到了合約公布的日子。

燕九郎與球團GM小川淳司一起出席活動，正式揭曉合約內容。燕九郎表示，「萬萬沒想到會比佐佐木朗希談約還得要晚，但我們絕對沒有和球隊提出什麼特別的要求，或是發生爭執喔！」當場調侃了先前與羅德隊談約一度卡關的佐佐木朗希。

燕九郎獲得加薪1萬日圓，參考大谷翔平延後支付，他說：「我決定把我加薪的部分，留到未來適當時機再拿！」為球團著想想實在貼心。他也被問到是否有未來挑戰大聯盟的想法，燕九郎秒拒絕，「才不要，這裡是我的家，我不會講英文。」

也因中日龍隊吉祥物DOALA到場參與，現場問起他們早餐是吃飯還是吃麵包，燕九郎的回應也很調皮，「在我們球隊，吃飯是可以的喔！」

養樂多燕子 佐佐木朗希 大谷翔平

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