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MLB／道奇、教士海外開幕戰沒票了 短短8分鐘被搶光

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MLB／道奇、教士海外開幕戰沒票了 短短8分鐘被搶光

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
擁有6名日韓球星的道奇與教士海外賽，引爆搶票熱潮。 截自MLB官網
擁有6名日韓球星的道奇與教士海外賽，引爆搶票熱潮。 截自MLB官網

大聯盟新球季將於3月20日進行海外開幕戰，道奇教士隊在首爾高尺巨蛋對決，南韓媒體韓聯社指出，這場比賽上周開始預售門票，短短8分鐘就被搶光。

高尺巨蛋是韓職培證英雄隊主場，容量只有16000人。

道奇、教士開季前往南韓進行2連戰（3月20、21日），大聯盟本土開幕戰則在3月29日全面開打，到時30隊全部出賽，道奇將在洛杉磯主場對紅雀隊展開4連戰。

道奇、教士2連戰都在晚上7點5分開打，韓聯社引述行銷單位的說法，26日晚上8點開放首戰預售，短短8分鐘全部售完，第2戰門票將在3月1日晚上8點開放預購。

這兩隊在南韓系列賽前，也會在當地安排兩場熱身賽，道奇將在3月17日對決英雄隊，教士和南韓國家隊交手，隔天分別對戰南韓國家隊、去年韓職冠軍LG雙子隊。

大聯盟例行賽首次在南韓進行，兩隊擁有6名亞洲球員，包括道奇隊大谷翔平、山本由伸、教士隊達比修有、松井裕樹、金河成、高佑錫，造成球迷瘋狂搶票，預料3月21日第2戰也會滿場。

道奇 教士 大聯盟

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