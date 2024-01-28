快訊

防吳寶春條款濫用重新認定「成就」 碩班減額下能補破網？

MLB／黑色燕尾服！大谷翔平領MVP 全英文致詞感謝天使

獨／家長淚訴師強灌食、膠帶捆綁... 大直幼兒園虐童最新調查結果曝

MLB／洋基、大都會搶人失利 大空人牛棚大將轉戰小熊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
34歲右投內瑞斯將加入小熊隊。 美聯社
34歲右投內瑞斯將加入小熊隊。 美聯社

大聯盟春訓倒數，重量級後援投手又有一人確定新東家，小熊隊從自由球員市場簽下34歲右投內瑞斯（Hector Neris），紐約郵報指出，他去年在太空人隊表現傑出，洋基、大都會隊都談過，但未能成功簽約。

內瑞斯2014年登上費城人隊大聯盟，待了8個球季後轉戰太空人，前年首次在季後賽亮相，就在世界大賽擊敗老東家，生涯首次嘗到封王滋味。

這位多明尼加強投效力太空人兩年，單季出賽都超過70場，去年戰績6勝3敗31中繼2救援、防禦率1.71，生涯10年累積111中繼89救援。

小熊和內瑞斯簽下1年900萬美元合約，本季出賽如果超過60場，明年再以相同價格續約，年薪數字已是個人生涯新高。

自由球員大咖後援投手最近陸續簽下新約，海德（Josh Hader）、羅伯森（David Robertson）、史蒂文森（Robert Stephenson）、查普曼分別加盟太空人、遊騎兵、天使、海盜隊，其中海德簽下5年9500萬美元合約，寫下大聯盟後援投手最高現值合約紀錄。

大聯盟 小熊隊

延伸閱讀

MLB／黑色燕尾服！大谷翔平領MVP 全英文致詞感謝天使

MLB／遊騎兵1年約簽下羅伯森 王建民洋基隊友少數現役

NBA／強調自己是頂薪球員！艾頓：沒什麼能證明了

MLB／曾隔空暗酸洋基總管不識貨 史卓曼轉戰紐約一笑泯恩仇

相關新聞

MLB／黑色燕尾服！大谷翔平領MVP 全英文致詞感謝天使

美國棒球記者作家協會（BBWAA）今天舉辦晚會，大谷翔平身穿一身黑色燕尾服帥氣出席，獲得不少鎂光燈，而他在領取美聯最有價...

MLB／洋基、大都會搶人失利 大空人牛棚大將轉戰小熊

大聯盟春訓倒數，重量級後援投手又有一人確定新東家，小熊隊從自由球員市場簽下34歲右投內瑞斯（Hector Neris），...

MLB／道奇狂簽大谷、山本被批 貝茲：難道要說抱歉？

道奇隊在這個休賽季大舉補強，網羅大谷翔平、山本由伸兩名大將後戰力大升級，不免令其他球隊眼紅，對於這個現象，道奇球星貝茲（...

MLB／洋基教頭安排索托打第2棒 賈吉擔任第3棒中外野手

洋基休賽季發動交易，換回強打索托（Juan Soto），洋基總教練布恩（Aaron Boone）受訪時透露，索托將擔任第二棒，「法官」賈吉（Aaron Judge）則擔任第三棒，鎮守中外野。 布

MLB／遊騎兵1年約簽下羅伯森 王建民洋基隊友少數現役

根據「ESPN」報導，遊騎兵隊以1年合約簽下38歲終結者羅伯森（David Robertson），金額在1100萬美元至...

MLB／馬林魚有意補強游擊 美媒點名張育成等球員

據《邁阿密先鋒報》報導，馬林魚隊希望在自由市場尋找游擊戰力，最好能分擔三壘防區，有可能端出大聯盟合約。美媒《MLBTR》則點名旅美好手張育成。 馬林魚是休賽季唯一沒和任何自由球員簽下大聯盟合約的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。