MLB／洋基、大都會搶人失利 大空人牛棚大將轉戰小熊

大聯盟春訓倒數，重量級後援投手又有一人確定新東家，小熊隊從自由球員市場簽下34歲右投內瑞斯（Hector Neris），紐約郵報指出，他去年在太空人隊表現傑出，洋基、大都會隊都談過，但未能成功簽約。

內瑞斯2014年登上費城人隊大聯盟，待了8個球季後轉戰太空人，前年首次在季後賽亮相，就在世界大賽擊敗老東家，生涯首次嘗到封王滋味。

這位多明尼加強投效力太空人兩年，單季出賽都超過70場，去年戰績6勝3敗31中繼2救援、防禦率1.71，生涯10年累積111中繼89救援。

小熊和內瑞斯簽下1年900萬美元合約，本季出賽如果超過60場，明年再以相同價格續約，年薪數字已是個人生涯新高。

自由球員大咖後援投手最近陸續簽下新約，海德（Josh Hader）、羅伯森（David Robertson）、史蒂文森（Robert Stephenson）、查普曼分別加盟太空人、遊騎兵、天使、海盜隊，其中海德簽下5年9500萬美元合約，寫下大聯盟後援投手最高現值合約紀錄。