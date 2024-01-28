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MLB／黑色燕尾服！大谷翔平領MVP 全英文致詞感謝天使

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MLB／黑色燕尾服！大谷翔平領MVP 全英文致詞感謝天使

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平(右)和勇士隊的亞古納合影。 路透社
大谷翔平(右)和勇士隊的亞古納合影。 路透社

美國棒球記者作家協會（BBWAA）今天舉辦晚會，大谷翔平身穿一身黑色燕尾服帥氣出席，獲得不少鎂光燈，而他在領取美聯最有價值球員獎項時，以英文致詞2分鐘，不忘感謝老東家，「謝謝天使隊，讓我有機會到大聯盟打球。」

大谷翔平去年第二度獲選MVP，在翻譯水原一平、經紀人巴列羅（Nez Balelo）的陪同下現身，這是大谷翔平暌違5年再度出席頒獎儀式，前一次是2019年，當時領取2018新人王，而2021年他首度拿下MVP時，隔年BBWAA因疫情並未舉行晚宴。

領取獎項時，大谷翔平雖然不時低頭看稿，但以全英文方式致詞，先感謝美國棒球記者作家協會的票選，隨後也感謝天使隊從上到下所有人，「我一直很感謝你們的支持，讓我有機會到令我著迷的大聯盟打球，也要感謝隊友、教練們對我的提攜、指導。」

大谷翔平帥氣現身。 路透社
大谷翔平帥氣現身。 路透社

去年季後大谷翔平以10年、7億美元的巨型合約加盟道奇，他也表示，自己很期待在道奇開啟職業新篇章，另外感謝全球的棒球迷，「不只是支持我，而是支持整個大聯盟。」

另外大谷翔平也特別點出日本球迷的應援，「每一天的支持，讓我能夠以自己喜愛的方式打球。」全英文致詞時間約2分鐘，結束後現場也響起熱烈掌聲。

大谷翔平 大聯盟 棒球

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