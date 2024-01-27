MLB／道奇狂簽大谷、山本被批 貝茲：難道要說抱歉？

道奇隊在這個休賽季大舉補強，網羅大谷翔平、山本由伸兩名大將後戰力大升級，不免令其他球隊眼紅，對於這個現象，道奇球星貝茲（Mookie Betts）說得明白：「我們想贏球。」

道奇隊連續11個球季打進季後賽，去年在國聯分區系列賽止步，季後大撒幣，以10年7億美元天價合約簽下日籍二刀流球星大谷翔平，又再以12年3.25億美元簽下「日本最強投」山本由伸，另外也找來光芒強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、外野手赫南德茲（Teoscar Hernandez）助陣。

道奇隊因此被冠上「邪惡帝國」稱號，面對外界的評價，貝茲接受廣播節目訪問時表示：「我不知道大家想要我們怎麼樣？你有這個能力為何不好好運用？你們是希望我們不要試著贏球嗎？」主持人也回應：「這就是重點，不要再哭夭了，你的球隊怎麼不去簽些厲害球員？」

貝茲也表示，球隊補強原因很簡單，就是為了贏球，「難道我要說『大家抱歉了，我們下次不會這麼做』？這樣說不合理吧。」