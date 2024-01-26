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中職／悍將簽下布藍登有大聯盟資歷 持續尋覓第4人

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊今日宣布與美籍右投布藍登（Brandon Brennan，暫譯）達簽約共識。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊今日宣布與美籍右投布藍登（Brandon Brennan，暫譯）達簽約共識。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今日宣布與美籍右投布藍登（Brandon Brennan，暫譯）達簽約共識，布藍登擁有3年大聯盟資歷、2023年拿下墨西哥聯盟勝投王，將成為悍將新球季第三名確認簽約的外籍戰力。

32歲的布藍登來自美國，身高193公分、體重93公斤，招牌武器為高速伸卡球，並可搭配使用滑球、變速球等球種，讓打者混淆不易掌握為其最大投球特色。

布藍登2012年參加美國職棒選秀會，並在2018年底的冬季會議獲西雅圖水手隊青睞，以規則五選秀指名升上大聯盟，2019年全季出賽44場，並在47.1局中投出47次三振，防禦率4.56，是水手隊該季主力牛棚之一。

布藍登在2020到21球季仍持續在大聯盟出賽，隔年季中轉戰墨西哥聯盟，並擔任新拉雷多貓頭鷹隊先發輪值要角，2023年球季先發出賽19場，同時也以防禦率3.69的表現收下11勝，奪下2023年墨聯勝投王。

對於即將加入富邦悍將，布藍登表示：「哈囉富邦悍將的家人們，感謝上帝的眷顧讓我成為了悍將家庭的一份子，很期待跟悍將隊友們在場上一起拚戰，拿下冠軍，Let’s go God bless.」

本季富邦悍將陣中洋將為富藍戈、羅戈及首度到亞洲發展的布藍登，目前球隊仍持續與第四位洋投洽談合約細節中，並預計安排2月加入球隊訓練，以堅強戰力迎接新球季的到來。

富邦悍將 大聯盟 水手

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