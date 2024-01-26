MLB／遊騎兵1年約簽下羅伯森 王建民洋基隊友少數現役

根據「ESPN」報導，遊騎兵隊以1年合約簽下38歲終結者羅伯森（David Robertson），金額在1100萬美元至1200萬美元，合約仍在等待體檢通過，台灣球迷對羅伯森不陌生，也是王建民洋基時期戰友少數現役球員。

羅伯森去年球季以1年1000萬美元合約加盟大都會，頂替狄亞茲（Edwin Diaz）受傷報銷的終結者位置，球季中被交易到馬林魚隊，總計投65.1局，拿下18次救援成功，防禦率3.03。

遊騎兵隊休賽季雖然簽回史柏茲（Josh Sborz）、勒克萊爾（Jose Leclerc），但去年牛棚防禦率4.77、排名聯盟第24，仍有待補強，加上查普曼（Aroldis Chapman）與史密斯（Will Smith）成為自由球員後也轉戰他隊。

羅伯森的加入是一大助力，他曾在2011入選明星賽，生涯累積63勝42敗、175次救援成功，防禦率2.90，804.2局投出1055次三振，僅330次保送，生涯15個球季有9年效力洋基隊。

羅伯森效力洋基時期與王建民發光時期重疊，而當時戰友一一淡出，卡諾（Robinson Cano）前次大聯盟出賽是2022年，克利帕（Tyler Clippard）、甘迺迪（Ian Kennedy）都在去年宣告退休，只剩下2人仍現役，羅伯森之外，米蘭肯（Mark Melancon）成為自由球員仍在等待新東家。