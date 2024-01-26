日職／佐佐木朗希確定退出工會 日職唯一未簽約引反感

隨著樂天金鷲隊與辰己涼介完成換約，日本職棒12球團如今僅剩佐佐木朗希一人尚未談定新球季合約，而日前爆出退出球員工會的消息也獲得證實，不能理解佐佐木朗希堅持挑戰大聯盟的聲音也越來越多。

距離羅德隊開訓剩下一周左右時間，佐佐木朗希的動態仍未明，雖然仍有可能在1月31日前完成簽約，但外界認為他可能採取自費春訓方式。

佐佐木朗希加入羅德隊前就以大聯盟為目標，2022年19K的完全比賽更讓他鞏固「令和怪物」稱號，然而他在羅德隊僅效力三年，僅一年投球局數破百，卻已經想提前挑戰大聯盟。

羅德隊監督吉井理人就說：「如果是我的話，我會希望為球隊多回報一些。」球團內部也不少人覺得，佐佐木朗希要挑戰美職為時尚早。

羅德隊與佐佐木朗希談約陷入僵局，而昨日「週刊文春」爆料，佐佐木朗希退出球員工會，「日刊現代」也訪問到工會事務局長森忠仁，他表示：「佐佐木朗希是去年春訓就提出退會，而且是本人直接聯繫，通常會是所屬球隊的選手會長來聯絡。」原因則無從得知。

體育報知訪問工會相關人士也獲得同樣答案，該人士也指出：「我知道佐佐木選手想要挑戰大聯盟，我也支持他的想法，但目前的發展恐怕不是球迷所樂見。」

體育報知該篇報導也吸引超過2000則留言，其中一則超過2萬人點讚的留言指出，野茂英雄當年是體制尚未完備，他堅持赴美也背負了不少決心，才開啟了後輩們的機會，大谷翔平能夠獲得球團認同提前赴美，是因為繳出了漂亮的成績，「佐佐木朗希雖然厲害，但累積的成績不夠，你要如何說服身邊的人同意？前人的辛苦都泡湯了。」