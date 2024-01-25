快訊

預告罷工恐落在春節、清明連假 長榮航：受影響旅客退、改票免手續費

南山人壽處分北市內湖兩大樓 交易金額47.9億元、買家曝光

害2架戰機緊急起飛…他「1動作」觸發國家警報 超慘下場曝光

MLB／首爾海外戰門票公布 最貴1萬6、外野2800起跳

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
美國職棒大聯盟教士與道奇隊3月20、21日移師首爾舉行海外開幕賽，票價出爐。 截圖自X
美國職棒大聯盟教士與道奇隊3月20、21日移師首爾舉行海外開幕賽，票價出爐。 截圖自X

美國職棒大聯盟教士道奇隊3月20、21日移師首爾舉行海外開幕賽，在大谷翔平加盟道奇後，世界各地球迷都期待此戰，如今購票辦法綁定韓國手機門號，讓日本球迷哀鴻遍野，票價最貴突破1萬6千元，外野席也是2800元起跳。

教士與道奇隊的海外賽在大谷翔平和山本由伸加盟道奇隊後，熱度大提升，教士隊則是原本就有金河成、達比修有，這個賽季又新加入兩名投手松井裕樹、高佑錫，滿滿日韓球星，球迷準備爭搶高尺巨蛋1萬6000席座位。

根據韓聯社報導，這兩場門票目前只有酷澎Coupang Play的付費會員才可購買，而要加入會員必須具備當地手機門號進行認證，代表海外球迷難以取得，引發日本球迷抱怨，也有人希望大谷翔平、山本由伸不要參加，「對身體來說是負擔。」

而韓國媒體「Nate Sports」也披露首爾海外戰的門票價格，一樓桌椅席70萬韓元（約台幣1萬6419元），外野四樓的位置則是要12萬韓元（約台幣2814元），外野席最高則是18萬韓元（約台幣4220元），價格十分驚人。

道奇 大谷翔平 教士

延伸閱讀

MLB／大聯盟開幕戰首爾開打 大谷翔平領軍料掀搶票戰

MLB／大谷翔平送小學生手套竟遭轉賣 日媒：可恥的醜聞

MLB／新球季將讓人瞠目結舌10人 山本由伸、李政厚上榜

MLB／大谷翔平離隊的好處？天使左投：固定投1休4還不錯

相關新聞

MLB／首爾海外戰門票公布 最貴1萬6、外野2800起跳

美國職棒大聯盟教士與道奇隊3月20、21日移師首爾舉行海外開幕賽，在大谷翔平加盟道奇後，世界各地球迷都期待此戰，如今購票...

MLB／紅人未找回40歲老將瓦托 傳天使有興趣網羅

40歲一壘手瓦托（Joey Votto）生涯前17季都效力紅人隊，紅人今年季後拒絕執行2000萬美元球隊選擇權，似乎也沒簽回他的打算。如今有消息指出，天使有興趣簽下他。 據《紐約郵報》知名記者海

MLB／天使簽回左投摩爾 再網羅前雙城隊重砲補大谷DH空缺

天使隊休賽季失去大谷翔平後，尚未做出重大補強。據《ESPN》記者羅哈斯（Enrique Rojas）報導，天使與前雙城隊重砲沙諾（Miguel Sano）簽小聯盟合約，並附帶大聯盟春訓邀請。 現

MLB／霍金斯離開待7年的費城人 2年3400萬美元轉隊釀酒人

前費城人隊一壘手霍金斯（Rhys Hoskins）去年春訓遭遇左膝前十字韌帶撕裂，導致整季報銷。據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，釀酒人隊以2年3400萬美元價碼簽下他，今年球

MLB／1年500萬美元！前洋基重砲蓋洛轉戰國民

據大聯盟官網報導，前洋基隊重砲蓋洛（Joey Gallo）以1年500萬美元（約新台幣1.57億）合約加盟國民隊，有100萬美元激勵獎金。 現年30歲的蓋洛生涯從遊騎兵隊起步，2017和2018

MLB／名人堂票選結果出爐！貝爾崔、茂爾、赫爾頓入龕

2024年大聯盟名人堂票選結果出爐，傳奇三壘手貝爾崔（Adrian Beltre）、落磯隊「山神」赫爾頓（Todd Helton）及雙城隊鐵捕茂爾（Joe Mauer）都入選，值得一提的是，貝爾崔和茂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。