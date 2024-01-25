MLB／首爾海外戰門票公布 最貴1萬6、外野2800起跳

美國職棒大聯盟教士與道奇隊3月20、21日移師首爾舉行海外開幕賽，在大谷翔平加盟道奇後，世界各地球迷都期待此戰，如今購票辦法綁定韓國手機門號，讓日本球迷哀鴻遍野，票價最貴突破1萬6千元，外野席也是2800元起跳。

教士與道奇隊的海外賽在大谷翔平和山本由伸加盟道奇隊後，熱度大提升，教士隊則是原本就有金河成、達比修有，這個賽季又新加入兩名投手松井裕樹、高佑錫，滿滿日韓球星，球迷準備爭搶高尺巨蛋1萬6000席座位。

根據韓聯社報導，這兩場門票目前只有酷澎Coupang Play的付費會員才可購買，而要加入會員必須具備當地手機門號進行認證，代表海外球迷難以取得，引發日本球迷抱怨，也有人希望大谷翔平、山本由伸不要參加，「對身體來說是負擔。」

而韓國媒體「Nate Sports」也披露首爾海外戰的門票價格，一樓桌椅席70萬韓元（約台幣1萬6419元），外野四樓的位置則是要12萬韓元（約台幣2814元），外野席最高則是18萬韓元（約台幣4220元），價格十分驚人。