MLB／紅人未找回40歲老將瓦托 傳天使有興趣網羅

40歲一壘手瓦托（Joey Votto）生涯前17季都效力紅人隊，紅人今年季後拒絕執行2000萬美元球隊選擇權，似乎也沒簽回他的打算。如今有消息指出，天使有興趣簽下他。

據《紐約郵報》知名記者海曼（Jon Heyman）報導，天使對瓦托有興趣，有機會簽下他，但瓦托是否願意去天使有待觀察，因為瓦托可能在等待家鄉球隊多倫多藍鳥網羅。

瓦托以選球能力聞名，曾奪下2010年國聯MVP，生涯出賽2026場，累積2135支安打、1365次保送、356轟及1144分打點，打擊率0.294，整體攻擊指數（OPS）0.920。

隨著年紀增長，瓦托的表現也下滑，近2季OPS都低於聯盟平均，不過天使失去大谷翔平後，打線沒有太大的補強，指定打擊有空缺，一壘防區預計交給菜鳥薛耶爾（Nolan Schanuel），但他只有29場大聯盟經驗，因此瓦托也許是不錯的補強人選。