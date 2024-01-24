MLB／天使簽回左投摩爾 再網羅前雙城隊重砲補大谷DH空缺
天使隊休賽季失去大谷翔平後，尚未做出重大補強。據《ESPN》記者羅哈斯（Enrique Rojas）報導，天使與前雙城隊重砲沙諾（Miguel Sano）簽小聯盟合約，並附帶大聯盟春訓邀請。
現年30歲的沙諾曾兩度單季30轟，生涯累積162支全壘打，但容易被三振。他在2020年和沙諾簽下3年3000萬美元合約，但2022年因傷只出賽20場，去年沒大聯盟出賽紀錄，近期則在多明尼加冬盟出賽，107打席只有2支全壘打，打擊三圍.225/.346/.405。
大谷翔平離隊後指定打擊出現空缺，沙諾有望角逐這個位置。相對打線，天使牛棚補強較積極，休賽季已簽下賈西亞（Luis Garcia）、辛巴（Adam Cimber）及史帝芬森（Robert Stephenson），今天再以1年900萬美元合約，簽回34歲左投摩爾（Matt Moore）。
摩爾去年為天使出賽41場，主投44局，防禦率2.66，但天使提前放棄季後賽，為省錢將他放進讓渡名單，隨後被守護者隊撿走。然而守護者也提前放棄季後賽，他再度被放進讓渡名單，馬林魚隊接手，季後成為自由球員。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言