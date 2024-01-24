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MLB／天使簽回左投摩爾 再網羅前雙城隊重砲補大谷DH空缺

聯合新聞網／ 綜合報導
天使左投摩爾。 路透
天使左投摩爾。 路透

天使隊休賽季失去大谷翔平後，尚未做出重大補強。據《ESPN》記者羅哈斯（Enrique Rojas）報導，天使與前雙城隊重砲沙諾（Miguel Sano）簽小聯盟合約，並附帶大聯盟春訓邀請。

現年30歲的沙諾曾兩度單季30轟，生涯累積162支全壘打，但容易被三振。他在2020年和沙諾簽下3年3000萬美元合約，但2022年因傷只出賽20場，去年沒大聯盟出賽紀錄，近期則在多明尼加冬盟出賽，107打席只有2支全壘打，打擊三圍.225/.346/.405。

天使簽下前雙城重砲沙諾。 美聯社
天使簽下前雙城重砲沙諾。 美聯社

大谷翔平離隊後指定打擊出現空缺，沙諾有望角逐這個位置。相對打線，天使牛棚補強較積極，休賽季已簽下賈西亞（Luis Garcia）、辛巴（Adam Cimber）及史帝芬森（Robert Stephenson），今天再以1年900萬美元合約，簽回34歲左投摩爾（Matt Moore）。

摩爾去年為天使出賽41場，主投44局，防禦率2.66，但天使提前放棄季後賽，為省錢將他放進讓渡名單，隨後被守護者隊撿走。然而守護者也提前放棄季後賽，他再度被放進讓渡名單，馬林魚隊接手，季後成為自由球員。

天使

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