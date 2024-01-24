快訊

獨／立院龍頭之戰 知情人士曝：柯文哲將挺韓國瑜當院長

瑞典加入北約只差一步！土耳其批准申請 只等匈牙利同意

遭賀瓏夜夜秀來賓諷「造勢工具」 罕病律師陳俊翰：對方不了解民主

MLB／1年500萬美元！前洋基重砲蓋洛轉戰國民

聯合新聞網／ 綜合報導
重砲蓋洛。 美聯社
重砲蓋洛。 美聯社

據大聯盟官網報導，前洋基隊重砲蓋洛（Joey Gallo）以1年500萬美元（約新台幣1.57億）合約加盟國民隊，有100萬美元激勵獎金。

現年30歲的蓋洛生涯從遊騎兵隊起步，2017和2018年都單季達40轟，2019和2021年則入選明星賽。不過他2021年被交易到洋基後，表現大幅下滑，遭許多紐約球迷唾棄，2022年季中就被交易至道奇隊。

蓋洛去年轉戰雙城隊，表先稍有起色，獲得332打席，累積21轟及40分打點，但打擊率仍是相當悽慘的0.197，整體攻擊指數（OPS）0.789，略高於聯盟平均。

事實上，蓋洛去年開季表現火燙，4月結束時，OPS高達1.080。不過他在5月中傷到左腿筋，隨後表現急速下滑，也在9月初提前結束賽季。

國民

相關新聞

MLB／名人堂票選結果出爐！貝爾崔、茂爾、赫爾頓入龕

2024年大聯盟名人堂票選結果出爐，傳奇三壘手貝爾崔（Adrian Beltre）、落磯隊「山神」赫爾頓（Todd Helton）及雙城隊鐵捕茂爾（Joe Mauer）都入選，值得一提的是，貝爾崔和茂

MLB／1年500萬美元！前洋基重砲蓋洛轉戰國民

據大聯盟官網報導，前洋基隊重砲蓋洛（Joey Gallo）以1年500萬美元（約新台幣1.57億）合約加盟國民隊，有100萬美元激勵獎金。 現年30歲的蓋洛生涯從遊騎兵隊起步，2017和2018

MLB／大聯盟開幕戰首爾開打 大谷翔平領軍料掀搶票戰

美國職棒大聯盟教士與道奇隊今年3月20、21日移師首爾舉行海外賽，門票將於26日開賣，由於道奇隊有大谷翔平，教士隊也有韓...

MLB／新邪惡帝國道奇再出手！1年約簽痛痛人左投派克斯頓

「新邪惡帝國」道奇隊持續補強，據大聯盟官網報導，道奇將以1年1200萬美元合約（約新台幣3.7億），網羅上季效力紅襪隊的35歲左投派克斯頓（James Paxton），球隊尚未正式宣布此消息。

MiLB／數據暴露致命缺陷 李灝宇老虎農場排名下滑第19

美國數據網站Fangraphs今天發表老虎隊農場前31新秀，「台灣怪力男」李灝宇僅排在第19，文中點出他傷病史多的疑慮之...

MLB／大谷翔平送小學生手套竟遭轉賣 日媒：可恥的醜聞

道奇隊日籍球星大谷翔平去年和運動品牌「New Balance」耗資數億元，捐贈日本2萬間小學共6萬個棒球手套，包含石川大地震災區小學生。沒想到竟有人把手套放到網路上轉賣，賤踏大谷的暖心之舉。 據

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。