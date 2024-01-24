MLB／1年500萬美元！前洋基重砲蓋洛轉戰國民

據大聯盟官網報導，前洋基隊重砲蓋洛（Joey Gallo）以1年500萬美元（約新台幣1.57億）合約加盟國民隊，有100萬美元激勵獎金。

現年30歲的蓋洛生涯從遊騎兵隊起步，2017和2018年都單季達40轟，2019和2021年則入選明星賽。不過他2021年被交易到洋基後，表現大幅下滑，遭許多紐約球迷唾棄，2022年季中就被交易至道奇隊。

蓋洛去年轉戰雙城隊，表先稍有起色，獲得332打席，累積21轟及40分打點，但打擊率仍是相當悽慘的0.197，整體攻擊指數（OPS）0.789，略高於聯盟平均。

事實上，蓋洛去年開季表現火燙，4月結束時，OPS高達1.080。不過他在5月中傷到左腿筋，隨後表現急速下滑，也在9月初提前結束賽季。