MLB／大聯盟開幕戰首爾開打 大谷翔平領軍料掀搶票戰

美國職棒大聯盟教士與道奇隊今年3月20、21日移師首爾舉行海外賽，門票將於26日開賣，由於道奇隊有大谷翔平，教士隊也有韓國選手金河成，預料將掀起搶票熱潮。然而，由於購票需要韓國的居民登記號碼，從海外很難購買，恐怕會出現炒票黃牛。

美國職棒大聯盟2024年新季開幕，將由洛杉磯道奇與聖地牙哥教士在韓國打二連戰。這將是大聯盟首次在韓國打季賽，也是大聯盟1999年以來第8次在美、加以外的開幕戰。

產經新聞報導，道奇隊今年有大谷翔平和山本由伸的加盟，教士隊則是原本就有許多日籍和韓籍選手，這個賽季又新加入兩名投手松井裕樹、高佑錫。著有「韓國職棒觀戰指南和選手名冊」的研究韓國職棒專家室井昌也表示，「大谷翔平選手在韓國也有高人氣」，預料這場開幕賽將會引發關注。

根據韓聯社報導，開幕戰門票目前只能由酷澎Coupang Play的付費會員購得，門票數量和價格尚未公布。

室井表示，「在韓國購票時通常要驗證手機號碼和居民登記號碼，這次購票方式應該也是如此」，而且除了要輸入居民登記號碼之外，這款手機應用程式在日本無法下載，這都會使得日本球迷購票更加困難。

大聯盟在韓國首次舉辦的開幕戰場地選在首爾的高尺天空巨蛋，是韓國唯一的巨蛋球場，也是韓國職棒比賽場地。

韓國體育報「首爾體育」報導，高尺巨蛋的容納人數只有1萬6000多人，門票很可能秒殺。而如果需求暴增，也有可能出現轉賣，門票被炒到天價的情況。

日本富士新聞網（FNN）報導，日本球迷如果想要飛到首爾看開幕戰，可能得先拜託韓國友人幫忙購票，但即使是只有韓國人能搶票，能購到票機率仍相當低。

根據統計學者鳥越規央計算，能搶到票的機率大約是0.123%，也就是1/800，必須非常幸運。

旅行社雖然也希望能夠盡可能搶到門票，以套裝行程吸引民眾。不過，日本有些專門從事韓國旅行的機構表示，雖然已經收到很多詢問，但他們考量到很難取得門票，已經放棄開辦這項行程。