MLB／新邪惡帝國道奇再出手！1年約簽痛痛人左投派克斯頓
「新邪惡帝國」道奇隊持續補強，據大聯盟官網報導，道奇將以1年1200萬美元合約（約新台幣3.7億），網羅上季效力紅襪隊的35歲左投派克斯頓（James Paxton），球隊尚未正式宣布此消息。
派克斯頓近年飽受傷病困擾，2020到2022賽季期間，總共只先發6場比賽。他上季在紅襪先發19場，主投96局投出101次三振，防禦率4.50，每局被上壘率1.31。不過他去年9月又因右膝發炎被放進傷兵名單，球季提前報銷。
道奇休賽季一口氣補強山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）及派克斯頓，還有原本就在陣中的布勒（Walker Buehler）、米勒（Bobby Miller）及希恩（Emmet Sheehan），輪值相當完整，但有傷病隱憂。
老將克蕭（Clayton Kershaw）仍是自由球員，他預計下半季才能重返投手丘。另外，岡索林（Tony Gonsolin）因TJ手術提前報銷。
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