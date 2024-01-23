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MLB／大谷翔平送小學生手套竟遭轉賣 日媒：可恥的醜聞

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平致贈災區小學手套。擷圖自X
大谷翔平致贈災區小學手套。擷圖自X

道奇隊日籍球星大谷翔平去年和運動品牌「New Balance」耗資數億元，捐贈日本2萬間小學共6萬個棒球手套，包含石川大地震災區小學生。沒想到竟有人把手套放到網路上轉賣，賤踏大谷的暖心之舉。

據《東京體育》報導，球迷發現某拍賣網站上，有商品備註「大谷翔平送給小學的New Balance手套」，還附上3組手套照片，並註明是2023年捐贈，每組要價10萬日圓（約新台幣2.1萬），報導中指出這樣的行為根本是可恥的醜聞。

日本球迷將這個訊息轉發到社群網站後，賣家立刻引起廣大網友批評，拍賣網站後來也下架這組商品。

大谷翔平為了推廣日本棒球運動，才和贊助商送出6萬個手套，還考慮到左撇子學生，每間學校配發一個左撇子球員專用手套。因此不少網友都認為轉賣這個行為太過分。

大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大谷翔平

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