中職／雄鷹新洋投哈瑪星月底報到 擁有3年大聯盟資歷

台鋼雄鷹隊全力備戰隊史一軍首季，今天再添投手群戰力，繼日籍左投笠原祥太郎、冬季聯盟表現亮眼的日籍小野寺賢人之後，擁有3年大聯盟資歷的27歲美籍左投哈瑪星（Nick Margevicius）也確定加盟，將在月底報到。

中職新球季將在3月30日開打，雄鷹除了透過交易、擴編選秀、自由契約球員，也持續補強洋將戰力，哈瑪星成為洋助人先發戰力。

雄鷹指出，哈瑪星將穿上52號球衣，得知球團取其諧音並結合高雄地名、並且還是未來總教練出生地為中文登錄名，他說：「I love it！」同時迫不及待想知道哈瑪星的中文該如何書寫。

哈瑪星2019到2021年都在大聯盟出賽，2019年效力教士隊，17場登板包括12場先發，共投57局送出42次三振，戰績2勝6敗、防禦率6.79，之後轉戰水手隊，合計兩個球季15場登板（10場先發）投出2勝5敗。

哈瑪星在大聯盟3年出賽32場，其中22場先發，總計110.1局送出90次三振，戰績4勝11敗、防禦率6.12，近兩年都在小聯盟，去年在勇士隊2A、3A合計出賽21場（12場場先發），投出3勝3敗、防禦率6.82。

雄鷹已在18日展開春訓，笠原祥太郎、小野寺賢人都在開訓前抵台，隨隊投入練習，就等哈瑪星月底抵台加入春訓。