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日職／連兩年減薪2億日圓以上破紀錄 田中誓言奪200勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

「神之子」田中將大邁入美日職棒生涯第18季，連續兩年遭減薪2億日圓以上，成為日職史上第1人，這位35歲老將除了表達對美日通算200勝的渴望，也想和大前輩黑田博樹當年領軍廣島隊一樣，幫助樂天隊重返榮耀。

田中2021年回鍋樂天，結束7年大聯盟生涯，當時年薪高達9億日圓，隔年維持相同身價，接下來兩年降到4億2500萬、2億1500萬日圓，降薪幅度分別是47%、45%。

2013年率領樂天奪下隊史首座日職總冠軍，帶著24勝0敗、防禦率1.27赴美，田中後來在洋基7個季球季也投出78勝，但回鍋樂天3季只有20勝32敗，單季勝率都未達到5成，美日通算停在197勝。

田中表示，很多人對他充滿期待，一定會盡力投好每場比賽，離200勝只差3勝，希望達到里程碑，也是復活的開始。

黑田在大聯盟7季累積79勝，2014年洋基最後一季和田中當隊友，聯手投出24勝，回到老東家廣島隊兩季都有二位數勝投，2016年助隊奪下暌違25年的中央聯盟冠軍，以美日通算203勝退休，今年入選日職名人堂。

田中表示，赴美第1個球季近距離看到黑田投球，是很好的學習經驗，心中充滿感謝，想學習他的精神，再幫樂天回到顛峰狀態。

樂天離上次封王紀錄已經超過10年，今年又是成軍20周年，田中坦言返日3季未能投出好表現，還未取得任何成果，但相信自己仍能做到。

樂天 洋基 大聯盟

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