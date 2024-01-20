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MLB／光芒投手再生工廠最新力作 史蒂文森3年約轉投天使

聯合新聞網／ 綜合報導
史蒂文森是光芒牛棚下半季一大驚奇。 美聯社
史蒂文森是光芒牛棚下半季一大驚奇。 美聯社

根據大聯盟官網報導，天使隊以3年合約網羅上季在光芒隊投出生涯年的史蒂文森（Robert Stephenson），替牛棚戰力增添深度，史蒂文森曾是被放棄的大物新秀，在「給光芒調一下」後成功投出一片天，堪稱是投手再生工廠最新力作。

史蒂文森曾經是備受紅人隊期待的投手大物，連續5年入選大聯盟百大新秀，但生涯前期在大聯盟表現並不理想，2020後陸續轉戰洛磯、海盜、光芒等隊。去年他先是效力海盜隊，出賽18場防禦率5.14表現平平，季中光芒以游擊手威廉斯（Alika Williams）為代價把他帶來坦帕灣。

外界原以為這只是筆小交易，但光芒再度發揮投手改造本領，稍微調整了史蒂文森的直球進壘角度，讓史蒂文森擁有極佳轉速的速球徹底發揮威力；同時也將滑球稍作修正，讓它有卡特球般的軌跡，種種改造讓史蒂文森的揮空率大幅上升，下半季在光芒出賽42場，38.1局狂飆60K，防禦率僅2.35，每九局能三振14.1人。

史蒂文森下半季煥然一新的成績讓身價水漲船高，被評為自由市場上僅次於明星終結者海德（Josh Hader）的後援投手，道奇、洋基、金鶯等隊都曾傳出對他有興趣，海德今天先一步以5年9500萬大約加盟太空人隊，史蒂文森也緊追其後和天使簽下3年附帶選擇權的合約，預計將扛起勝利組角色。

太空人 後援 光芒 天使

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