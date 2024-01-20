聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／歐德傳加盟讀賣巨人 有機會在大巨蛋看到「拳王」！
根據日媒《體育報知》報導，讀賣巨人隊和前大聯盟重砲二壘手歐德（Rougned Odor）簽約交涉進入最後階段，可望順利延攬，由於巨人內野人才濟濟，在大聯盟守過多個位置的歐德預計將從外野出發供輸火力。
現年29歲的歐德成名的很早，2014年就登上大聯盟，曾效力遊騎兵、洋基、金鶯、教士等隊。他雖然身高不突出，但爆發力驚人，生涯累積178轟、三度單季30轟，以中線野手來說相當優異。
不過球迷們印象最深的還是他2016年和「包大人」巴提斯塔（Jose Bautista）在場上的鬥毆衝突，歐德精準的右鉤拳一拳KO對方，「拳王」名號從此不脛而走。
歐德去年效力教士隊，59場比賽敲出4轟，打擊率僅2成03，在7月底被釋出後就失業至今，如今將越洋挑戰日職，巨人內野布局已大致成形，一壘是當家重砲岡本和真，二壘由吉川尚輝坐鎮、游擊交給亞冠賽MVP門協誠，隊長坂本勇人則移防三壘，且這4人正是監督阿部慎之助欽點的前4棒。
歐德預計將定位外野，並埋伏在6或7棒，根據統計，歐德大聯盟的178轟在巨人隊史洋助人中可以排名第4，隊史最多則是1983年史密斯（Reggiel Smith）的314轟。
值得一提的是，今年3月巨人將來訪台灣，在台北大巨蛋和中信兄弟隊、樂天桃猿隊進行「2024年讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」，屆時台灣球迷有機會親眼目睹「拳王」風采。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言