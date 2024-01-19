中職／中信兄弟新戰袍攜手愛迪達 巨人交流賽首秀

中信兄弟球團宣布與國際知名運動品牌Adidas（愛迪達）簽下3年合作意向書，成為今年中華職棒大聯盟唯一與Adidas合作的夥伴。不僅中信兄弟球員，啦啦隊Passion Sisters的應援球衣也將由Adidas一手包辦。

中信兄弟球團首度與Adidas合作，今年起連續3年的賽季，提供兄弟們比賽球衣及球褲，也將全力支援球員們的備品需求，另外球迷朋友未來在商品選擇上，也可以購買到由Adidas製作的中信兄弟相關球員版服飾。

球員們穿上Adidas球衣首度亮相的正式比賽，預計將會是在今年3月2日(六)於大巨蛋舉行的「讀賣巨人90週年紀念台灣試合」。

中信兄弟領隊劉志威指出，有鑑於Adidas的強大影響力，選擇與他們合作為中信兄弟未來3年能夠持續創新，一起聯手再創高峰，「很榮幸今年開始可以跟Adidas一起攜手合作，相信球隊有Adidas的支持，球員們可以無後顧之憂地在場上拚戰。」