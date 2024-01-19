MLB／曾隔空暗酸洋基總管不識貨 史卓曼轉戰紐約一笑泯恩仇

2度入選明星賽的強投史卓曼（Marcus Stroman）日前以2年3700萬美元加盟洋基隊，身為土生土長紐約人的他終於一圓身披條紋戰袍的夢想，而曾於2019年和洋基總管凱許曼（Brian Cashman）有摩擦的他，在簽約後也與對方解開心結。

在簽約後的訪談中，史卓曼表示，一想到這輩子首次有機會穿著洋基制服踏上紐約球場投手丘，整個人都不禁起雞皮疙瘩，但自己已經準備好了，「我不是迴避鎂光燈和壓力的人，我想很多人會因為這個原因而拒絕加盟洋基，但我認為它能激發我最好的一面。」

除此之外，史卓曼也對洋基團隊戰力感到肯定，相信球隊能在季後賽有一番作為，「這就是你打球的原因，為了在10月戰場走得更遠並贏得冠軍，這支球隊絕對有能力，他們還網羅了索托（Juan Soto），他可以說是棒球界最好的打者。」

在受訪中，史卓曼也被問及過去和總管凱許曼之間的爭議。洋基2019年季中曾考慮交易來史卓曼，但最後一刻決定鬆手，當時凱許曼對外表示不認為史卓曼不足以對賽季帶來巨大影響，到了季後賽只會從牛棚出發；史卓曼得知此事後也不甘示弱，在社群媒體上發出了和洋基投手群的數據對比圖，隔空嗆聲意味濃厚。

對此，史卓曼表示自己最近和凱許曼澄清了這些言論，並對此一笑置之，「我們要向前看，我感覺到他對我這個投手多感興趣，而我是個能在壓力下成長茁壯的人。」