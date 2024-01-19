快訊

力挺「寧夏夜市科目三大賽」 呱吉：除1招外幹譙或禁止沒效果

獅子大開口！她在台積上班公婆指定過年紅包八萬八 未婚小姑也要一包

台中麥當勞停車場驚傳命案！車內1女死亡、1男頸部割傷搶救中

MLB／水手總管太愛講廢話！前大物外野手怒批制服組干預球隊

聯合新聞網／ 綜合報導
前大物外野手克蘭尼克上季剛打出生涯最好成績，休賽季就被交易至勇士。 美聯社
前大物外野手克蘭尼克上季剛打出生涯最好成績，休賽季就被交易至勇士。 美聯社

水手隊前大物新秀克蘭尼奇（Jarred Kelenic）在休賽季一筆5人交易案中被送至勇士隊，這筆交易令不少球迷感到詫異，畢竟他還有3年的控制權，上季才剛打出生涯最佳成績，而克蘭尼克轉戰亞特蘭大後，新賽季還沒開打就「火力全開」，受訪中全力抨擊水手制服組，矛頭直指總管狄波托（Jerry Dipoto）。

克蘭尼克在2018選秀會上被大都會隊以首輪選進，後續在狄亞茲（Edwin Diaz）交易案被當成包裹主菜送往水手，一躍成為聯盟頂尖新秀，最高曾排到百大第4。不過克蘭尼克上大聯盟後潛力沒有完全兌現，今年開季一度有破繭而出跡象，季中卻因踹冰桶出氣而骨折缺陣，如今再輾轉前往勇士。

克蘭尼克日前上Podcast節目時聊到自己的水手生涯，顯然對於球隊高層有滿肚子怒氣，表示總管狄波托對外受訪時講太多不必要的話，影響了球隊發展跟球員心態，「諸如『10年勝率5成4計畫』、『這支球隊就算加入巔峰貝比魯斯（Babe Ruth）都無法改變現狀』這些話，會帶給球隊不必要的關注並造成壓力，我們不想處理有關這些廢話的問題。」

克蘭尼克說：「在大聯盟比賽，球隊的目標是消除一切可能的干擾，如果你盡可能讓事情變得簡單，就能充分各個球員的作用......把精力浪費在和贏球無關的事情上，每個人都朝不同方向前進就難以獲勝。」

此外，克蘭尼克也不忘盛讚新東家的總管安索波洛斯（Alex Anthopoulos），提到對方給自己滿滿信任感，對此感到耳目一新，「他不胡言亂語，只是說：『這是我們對你的評價及看法，我們期待認識你，也知道你會喜歡這裡，這裡有話直說。』第一次談話完我就了解這支球隊能幫到我。」

水手

相關新聞

MLB／想組牛棚雙保險 太空人殺出成海德黑馬競爭者

明星終結者海德（Josh Hader）是這個休賽季自由市場上最頂尖的後援投手，雖然引起多隊追求，不過開市近3個月還尚未決定下家，根據美媒體報導，國聯西區龍頭太空人隊近期折損了牛棚大將葛拉夫曼（Kend

MLB／10大右外野手排序堪比一級戰場 台美混血卡洛爾排第4

距離大聯盟開季不到70天，官網近期也陸續公布新賽季各位置前10名球員，其中右外野手可說是「一級戰場」，由上季寫下鬼神紀錄的國聯MVP亞古納（Ronald Acuna Jr.）領銜，效力響尾蛇隊的球星卡

MLB／水手總管太愛講廢話！前大物外野手怒批制服組干預球隊

水手隊前大物新秀克蘭尼奇（Jarred Kelenic）在休賽季一筆5人交易案中被送至勇士隊，這筆交易令不少球迷感到詫異，畢竟他還有3年的控制權，上季才剛打出生涯最佳成績，而克蘭尼克轉戰亞特蘭大後，新

MLB／官網點名自由市場上被低估投手 柳賢振、派克斯頓入列

這個休賽季大聯盟自由市場雖然熱度高，但簽約進度緩慢，市場上仍有許多優質投手待價而沽，除了最搶手的國聯塞揚史奈爾（Blake Snell）、蒙哥馬利（Jordan Montgomery），還有不少經驗豐

MLB／你為什麼跟我妹約會？李政厚憶妹婿高祐錫「那通電話」

韓籍救援投手高祐錫在入札截止日前壓線加盟教士隊，以2年450萬美金成功旅美，成為國聯西區第7名亞洲球員，新賽季更有望對決同分區效力巨人隊的大舅子李政厚，大聯盟官網特地發文撰寫兩人之間的關係，也提到李政

MLB／生涯首先發就投出無安打比賽 吉伯特小聯盟約加盟紅人

紅人隊今天宣布網羅左投手吉伯特（Tyler Gilbert），雙方將簽下小聯盟合約，並附帶春訓邀請，持續擴充投手深度。 曾效力於響尾蛇的吉伯特可以說是「出道即巔峰」，他直到27歲才登上大聯盟，生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。