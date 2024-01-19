MLB／水手總管太愛講廢話！前大物外野手怒批制服組干預球隊

水手隊前大物新秀克蘭尼奇（Jarred Kelenic）在休賽季一筆5人交易案中被送至勇士隊，這筆交易令不少球迷感到詫異，畢竟他還有3年的控制權，上季才剛打出生涯最佳成績，而克蘭尼克轉戰亞特蘭大後，新賽季還沒開打就「火力全開」，受訪中全力抨擊水手制服組，矛頭直指總管狄波托（Jerry Dipoto）。

克蘭尼克在2018選秀會上被大都會隊以首輪選進，後續在狄亞茲（Edwin Diaz）交易案被當成包裹主菜送往水手，一躍成為聯盟頂尖新秀，最高曾排到百大第4。不過克蘭尼克上大聯盟後潛力沒有完全兌現，今年開季一度有破繭而出跡象，季中卻因踹冰桶出氣而骨折缺陣，如今再輾轉前往勇士。

克蘭尼克日前上Podcast節目時聊到自己的水手生涯，顯然對於球隊高層有滿肚子怒氣，表示總管狄波托對外受訪時講太多不必要的話，影響了球隊發展跟球員心態，「諸如『10年勝率5成4計畫』、『這支球隊就算加入巔峰貝比魯斯（Babe Ruth）都無法改變現狀』這些話，會帶給球隊不必要的關注並造成壓力，我們不想處理有關這些廢話的問題。」

克蘭尼克說：「在大聯盟比賽，球隊的目標是消除一切可能的干擾，如果你盡可能讓事情變得簡單，就能充分各個球員的作用......把精力浪費在和贏球無關的事情上，每個人都朝不同方向前進就難以獲勝。」

此外，克蘭尼克也不忘盛讚新東家的總管安索波洛斯（Alex Anthopoulos），提到對方給自己滿滿信任感，對此感到耳目一新，「他不胡言亂語，只是說：『這是我們對你的評價及看法，我們期待認識你，也知道你會喜歡這裡，這裡有話直說。』第一次談話完我就了解這支球隊能幫到我。」