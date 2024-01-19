MLB／官網點名自由市場上被低估投手 柳賢振、派克斯頓入列

這個休賽季大聯盟自由市場雖然熱度高，但簽約進度緩慢，市場上仍有許多優質投手待價而沽，除了最搶手的國聯塞揚史奈爾（Blake Snell）、蒙哥馬利（Jordan Montgomery），還有不少經驗豐富的老將找不到下家，大聯盟官網近日就撰文報導市場上5位低調的好選擇。

根據「紐約郵報」資深記者海曼（Jon Heyman）報導，距離開季剩下不到70天，各隊也紛紛加緊簽約腳步，自由市場上次級的先發投手市場預計會日漸升溫。

大聯盟官網文章首先提到的是韓籍左投柳賢振，提到柳賢振雖已不是巔峰期、近年均速不斷下滑，但本季從手肘韌帶置換手術回歸後表現穩健，11場先發繳出3.46防禦率，只要能維持健康並且控制出賽量，仍有能力貢獻高品質局數。

另一位則是本季效力紅襪隊的派克斯頓（James Paxton），他擁有豐富傷病史，被認為是高風險、高報酬的選擇，派克斯頓本季先發19場防禦率4.50，不過進階數據比帳面數據還來得優秀，還獲得6月美聯最佳投手，擁有優異球威的他若能擺脫傷病麻煩，絕對有前段輪值能力。

官網還點名上季投過無安打比賽的羅倫佐（Michael Lorenzen），指出他近年轉戰先發後表現在平均以上，控球不錯的他能成為後段輪值的保險牌；效力過巨人隊的朱尼斯（Jakob Junis）表現雖然平庸，不過如果給他完整賽季先發機會，也許會像上季的盧戈（Seth Lugo）外投出驚奇。

抗癌鬥士卡拉斯柯（Carlos Carrasco）也被列入名單當中，這名36歲的老將上季防禦率高達6.80，並不是能樂觀期待反彈的對象，不過卡拉斯柯的成績波動非常大，奇數年成績往往比偶數年還要好，自2018年以來，他在偶數年的防禦率從未高於4，奇數年的防禦率則是都超過5。