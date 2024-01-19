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MLB／想組牛棚雙保險 太空人殺出成海德黑馬競爭者

聯合新聞網／ 綜合報導
明星終結者海德挑戰歷史牛棚投手最大約。 美聯社
明星終結者海德挑戰歷史牛棚投手最大約。 美聯社

明星終結者海德（Josh Hader）是這個休賽季自由市場上最頂尖的後援投手，雖然引起多隊追求，不過開市近3個月還尚未決定下家，根據美媒體報導，國聯西區龍頭太空人隊近期折損了牛棚大將葛拉夫曼（Kendall Graveman）後，將補強後援投手的目光落在了海德身上。

海德上季繳出33救援、防禦率1.28的頂尖成績，生涯每9局可以飆出15次三振，是不折不扣的三振機器，從2018年首度入選明星賽至今，海德除了縮水賽季每年都能登板至少55場，健康狀況也相當理想，有望挑戰大都會終結者狄亞茲（Edwin Diaz）上個休賽季創下的5年1.02億紀錄。

據先前報導，洋基、道奇、費城人、遊騎兵等力求衝擊季後賽的豪門強隊目前都沒有固定終結者，也都對海德很有興趣，近期則是太空人加入了這場爭奪戰，太空人雖然守護神人選有過去3年拿下90次救援成功的普雷斯利（Ryan Pressly），不過他已高齡35歲，目前29歲的海德顯然是巨大升級。

太空人去年牛棚防禦率3.56排名聯盟第6，但主力之一的葛拉夫曼日前確定因肩膀手術而整季報銷，此外內瑞斯（Hector Neris）、史坦尼克（Ryne Stanek）、麥頓（Phil Maton）等人都進入自由市場，累積一口氣多出超過200局的空缺要填補。

海德曾效力太空人小聯盟，於2015年被交易到釀酒人，事實上太空人在上季交易大限前就曾嘗試換來海德，如果屆時能成功引進也算是再續前緣。

太空人 後援 手術

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