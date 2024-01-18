桌球／WTT杜哈挑戰賽 林昀儒陳思羽無緣混雙4強

台灣桌球一哥林昀儒與陳思羽今晚在世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈挑戰賽混雙8強賽，以0比3敗給中國組合林高遠與王曼昱，無緣4強。

世界排名第5的林昀儒與陳思羽，去年曾在突尼斯挑戰賽、馬斯開特挑戰賽攜手奪冠，本季合作首站、在卡達舉行的杜哈球星挑戰賽，意外在首輪出局，本週再戰杜哈挑戰賽，首輪以3比1淘汰印度組合吉納納賽卡蘭（Sathiyan Gnanasekaran）與巴特瑞（ManikaBatra），闖進8強。

林昀儒與陳思羽8強迎戰世界排名第35的林高遠與王曼昱，中國隊在上週杜哈球星挑戰賽橫掃5冠後，本週只報名2組混雙組合參賽，其中一組為世界第1的王楚欽與孫穎莎，另一組就是台灣組合8強賽對手。

林昀儒與陳思羽開賽雖以3比1領先，但隨後主動失誤過多，讓對手連得7分超前，台灣組合以4比11丟掉首局。

台灣組合次局趁著對手自亂陣腳，以4比0開局，而中國組合很快做出調整、扳平比分，關鍵時刻林昀儒正、反手輪流回球出界，以7比11再丟1局。

台灣組合第3局持續緊咬比分，可惜在8比8平手時，受制於對手攻勢，未能突圍，最終以8比11落敗，無緣4強。

在混雙8強賽事後，林昀儒與陳思羽將分頭展開單打16強賽，林昀儒將碰上德國削球手菲盧斯（Ruwen Filus），陳思羽的對手則是香港選手杜凱琹。