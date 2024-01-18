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MLB／生涯首先發就投出無安打比賽 吉伯特小聯盟約加盟紅人

聯合新聞網／ 綜合報導
前響尾蛇投手吉伯特以小聯盟約加盟紅人，他生涯首度先發就投出無安打比賽。 路透社
前響尾蛇投手吉伯特以小聯盟約加盟紅人，他生涯首度先發就投出無安打比賽。 路透社

紅人隊今天宣布網羅左投手吉伯特（Tyler Gilbert），雙方將簽下小聯盟合約，並附帶春訓邀請，持續擴充投手深度。

曾效力於響尾的吉伯特可以說是「出道即巔峰」，他直到27歲才登上大聯盟，生涯首場先發卻一鳴驚人，即便球威並不出色，但該場先發硬是吃死教士隊打者，投滿9局沒有被敲出任何安打，僅讓3名打者透過保送上壘，同時送出5張老K。

吉伯特當時成為歷史上第4名生涯首先發就投出無安打比賽的投手，而且是相隔68年後大聯盟再度有人做到，也是隊史第3度無安打比賽，對於身為大齡新秀、還曾在休賽季做過電工維持生計的吉伯特來說，這場神上身一般的表現連自己都無法想像到。

但在這場先發後，吉伯特彷彿像是失去魔法的灰姑娘，後續的大聯盟生涯再無驚奇表現，本季只出賽11場，繳出5.19防禦率的平庸數據，休賽季以小聯盟約轉投紅人，力拼在春訓能投出好表現重返大聯盟。

紅人休賽季針對投手補強動作頻頻，不包含國際新秀在內，吉伯特是這個月網羅的第5名投手，上賽季紅人團隊防禦率高達4.83，全聯盟排名倒數第6名。

團隊 紅人

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