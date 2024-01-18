MLB／頂級新秀製造機！金鶯農場連3年獲聯盟頭號大物寫歷史

《棒球美國》今天公布2024賽季大聯盟百大新秀，金鶯隊狀元郎哈勒戴（Jackson Holliday）高居榜首，上季在小聯盟繳出屠殺成績、頻頻跳級的他今年有望從大聯盟開季，而哈勒戴也是繼拉契曼（Adley Rutschman）、韓德森（Gunnar Henderson）這兩位超新星後，金鶯連續3年擁有頭號百大新秀，寫下歷史上第ㄧ次。

哈勒戴是2022年的選秀狀元，身為游擊手的他去年迎來首個完整賽季，就從新人聯盟一路打上3A「四級跳」，累積12轟、24盜壘，打擊率為3成20，攻擊指數更高達.941。哈勒戴上個月才剛滿20歲，無論是潛力還是實績都深獲球探肯定，即便面臨山本由伸、喬里奧（Jackson Chourio）、史肯斯（Paul Skenes）等頂尖新秀挑戰，依舊登上百大之首。

《棒球美國》評價百大新秀已經有35年的深遠歷史，有13支球隊從未擁有百大頭號新秀，只有4支球隊能至少3個年度獲得百大第1，最多是勇士的6次；歷史上僅有1999至2000年的紅雀隊能連2年有不同球員獲選頭號大物，金鶯連3年「霸榜」則寫下歷史新猷。

金鶯前兩年的頭號新秀拉契曼和韓德森都迅速在首季站穩大聯盟，拉契曼是2022年新人王第2名、韓德森更是熱騰騰的新人王，兩人上季攜手獲得美聯銀棒獎，是金鶯崛起的不動核心，哈勒戴新賽季將挑戰複製前輩們的成就。

除此之外，根據《棒球美國》完整榜單，金鶯農場坐擁6名百大新秀也和洋基、教士、光芒等隊並列最多，報導中提到，金鶯陣中還有百大第10的巴薩羅（Samuel Basallo），他今年應不會登上大聯盟，若持續順利養成有望能挑戰「連4拉4」創舉。