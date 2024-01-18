快訊

龍年最會生？人口專家認為「迷信已破」無法拯救生育率

挑戰國會龍頭 韓國瑜宣布和江啟臣搭擋角逐

椎間盤突出怎麼辦？會不會自然好？13項有助舒緩的復健運動

MLB／頂級新秀製造機！金鶯農場連3年獲聯盟頭號大物寫歷史

聯合新聞網／ 綜合報導
哈勒戴是2022年大聯盟選秀狀元，短短1個賽季就已經升上3A。 美聯社
哈勒戴是2022年大聯盟選秀狀元，短短1個賽季就已經升上3A。 美聯社

《棒球美國》今天公布2024賽季大聯盟百大新秀，金鶯隊狀元郎哈勒戴（Jackson Holliday）高居榜首，上季在小聯盟繳出屠殺成績、頻頻跳級的他今年有望從大聯盟開季，而哈勒戴也是繼拉契曼（Adley Rutschman）、韓德森（Gunnar Henderson）這兩位超新星後，金鶯連續3年擁有頭號百大新秀，寫下歷史上第ㄧ次。

哈勒戴是2022年的選秀狀元，身為游擊手的他去年迎來首個完整賽季，就從新人聯盟一路打上3A「四級跳」，累積12轟、24盜壘，打擊率為3成20，攻擊指數更高達.941。哈勒戴上個月才剛滿20歲，無論是潛力還是實績都深獲球探肯定，即便面臨山本由伸、喬里奧（Jackson Chourio）、史肯斯（Paul Skenes）等頂尖新秀挑戰，依舊登上百大之首。

《棒球美國》評價百大新秀已經有35年的深遠歷史，有13支球隊從未擁有百大頭號新秀，只有4支球隊能至少3個年度獲得百大第1，最多是勇士的6次；歷史上僅有1999至2000年的紅雀隊能連2年有不同球員獲選頭號大物，金鶯連3年「霸榜」則寫下歷史新猷。

金鶯前兩年的頭號新秀拉契曼和韓德森都迅速在首季站穩大聯盟，拉契曼是2022年新人王第2名、韓德森更是熱騰騰的新人王，兩人上季攜手獲得美聯銀棒獎，是金鶯崛起的不動核心，哈勒戴新賽季將挑戰複製前輩們的成就。

除此之外，根據《棒球美國》完整榜單，金鶯農場坐擁6名百大新秀也和洋基、教士、光芒等隊並列最多，報導中提到，金鶯陣中還有百大第10的巴薩羅（Samuel Basallo），他今年應不會登上大聯盟，若持續順利養成有望能挑戰「連4拉4」創舉。

美國 新人 金鶯

相關新聞

MLB／官網排新秀左投點名林昱珉值得關注：變速球尤為致命

大聯盟今天公布年度10大農場新秀左投，由巨人大物哈里森（Kyle Harrison）連兩年霸佔榜首，台灣好手林昱珉雖然沒有上榜，但獲得官網「榮譽提名」，並指出他有多個水準以上球種，能否在20歲這季再突

MLB／大谷翔平離隊的好處？天使左投：固定投1休4還不錯

大谷翔平離開天使後雖然損失慘重，不過先發輪值調度有望回到常規的「投1休4」，24歲左投德梅斯（Reid Detmers）就認為這是好事。 德梅斯近日在節目上被問到對大谷翔平的看法，他說，「翔平的

MLB／古巴叛逃中繼王圓夢 4年3200萬美元轉戰藍鳥當先發

藍鳥隊今天宣布與來自古巴的火球男羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）達成合約共識，雙方將簽下4年3200萬美元合約，投球型態可長可短的羅德里奎茲預計將扮演輪值活棋，而他也成為隊史首位古巴出身

MLB／頂級新秀製造機！金鶯農場連3年獲聯盟頭號大物寫歷史

《棒球美國》今天公布2024賽季大聯盟百大新秀，金鶯隊狀元郎哈勒戴（Jackson Holliday）高居榜首，上季在小聯盟繳出屠殺成績、頻頻跳級的他今年有望從大聯盟開季，而哈勒戴也是繼拉契曼（Adl

MLB／上澤直之合約細節出爐 母隊火腿入札金最低僅6250美元

日本火腿隊強投上澤直之休賽季透過入札制度挑戰大聯盟，最終只和光芒簽小聯盟合約。據《美聯社》報導，火腿確定拿到的入札金只有6250美元，最多可獲得51萬6250美元。 上澤直之得到2萬5000美元

MLB／經典賽看見教練與球員有鴻溝 達比修有憂心日本球界

效力大聯盟教士隊的日籍投手達比修有接受日本媒體「產經體育」專訪，透過世界棒球經典賽，他看見現在日本教練與球員間有著一條鴻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。