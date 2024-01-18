MLB／官網排新秀左投點名林昱珉值得關注：變速球尤為致命

大聯盟今天公布年度10大農場新秀左投，由巨人大物哈里森（Kyle Harrison）連兩年霸佔榜首，台灣好手林昱珉雖然沒有上榜，但獲得官網「榮譽提名」，並指出他有多個水準以上球種，能否在20歲這季再突破值得注意。

官網點出，這個榜單中有6位預計能在本季登上大聯盟，並由哈里森和藍鳥隊的泰德曼（Ricky Tiedemann）領銜，這兩人也是去年的前2名。哈里森上季在大聯盟已有7場先發，留下4.15防禦率，生涯第2場先發就狂飆11K，被評為有最好的速球、發展天花板，也是新人王熱門人選，上一次國聯有先發投手獲得新人王已是2014年的狄葛隆（Jacob deGrom）。

至於泰德曼是2021年藍鳥第3輪新秀，但過去2年迅速竄起，上季在小聯盟15場防禦率為3.68，年僅20歲的他已經登上3A，距離大聯盟僅一步之遙，不過他的續航力是最大隱憂，生涯還沒有一季投球局數超過100局，上季也因為肩膀和二頭肌傷勢只投44局。

至於效力於響尾蛇隊的台灣好手林昱珉，雖然沒有在前10榜單上，但剛獲選新秀網站《Baseball Prospectus》百大排行第74名的他潛力有目共睹，官網提到他是榜單外值得關注的左投新秀，雖然速球只有在90英哩上下，但卻能在121.1局內送出140次三振，靠的就是變化球讓小聯盟打者吃足苦頭。

官網寫道，林昱珉的變化球武器庫內，屬均速79至81英哩的變速球尤為致命，80英哩的滑球和75英哩的曲球威力也都在水準之上，響尾蛇在休賽季要求林昱珉加強肌肉量，並對目前回歸的狀態感到滿意，上季在2A的他今年有望更上一層樓。